Tesla: relatório de segurança dos carros elétricos mostra que houve menos acidentes

A Tesla lançou uma nova atualização do seu Relatório de Segurança de Veículos trimestral, revelando dados para o primeiro trimestre de 2024. O número de quilómetros percorridos por acidente registado ao utilizar a tecnologia Autopilot melhorou para um novo nível recorde.

Carros elétricos com cada vez menos acidentes

Estes dados dão-nos uma ideia de como o Autopilot melhora a segurança dos carros da Tesla, mas tem algumas limitações devido à metodologia. Por exemplo, a Tesla contabiliza todos os acidentes, independentemente da causa, embora mais de 35% de todos os acidentes de piloto automático ocorram quando o veículo Tesla é atingido na traseira por outro carro, diz a empresa.

Segundo a Tesla, o número de quilómetros percorridos por acidente registado no primeiro trimestre de 2024 usando o Autopilot foi de 12,28 milhões (7,63 milhões de milhas). Isso representa uma melhoria de 47% ano após ano e um novo recorde. O resultado mais alto anterior foi observado no primeiro trimestre de 2022 – 10,58 milhões de quilómetros (6,57 milhões de milhas) por acidente registado. Em 2023, estava entre 8,33 e 9,94 milhões de quilómetros (5,18 e 6,18 milhões de milhas).

Como pode ser visto no gráfico fornecido pela Tesla, o primeiro trimestre de 2024 representa o período com mais quilómetros percorridos antes de um acidente com piloto automático ser registado. Os carros da Tesla que não usavam o piloto automático, no entanto, sofreram mais acidentes no primeiro trimestre de 2024 em comparação com alguns trimestres anteriores.

Relatório da Tesla mostra mais segurança

A Tesla registou no seu site oficial que os dados de acidentes do piloto automático são, na verdade, bastante conservadores. Isso porque a empresa contabiliza qualquer acidente no qual o piloto automático foi desativado 5 segundos antes do impacto.

Esta empresa também conta todos os acidentes onde os alertas de incidentes dos veículos mostraram a ativação de um airbag ou outro sistema de retenção ativo. A fabricante de veículos elétricos observou ainda que não diferencia com base no tipo de acidente ou falha, portanto, mesmo que um Tesla seja abalroado por outro veículo enquanto o piloto automático estava ativado, o acidente será contabilizado.

A linha de veículos da Tesla está entre as mais seguras nas estradas. Isto deve-se em parte ao seu design, que proporciona um centro de gravidade baixo e amplas zonas de deformação. Os Teslas também são feitos com cabines muito rígidas. Os recursos de segurança passiva e ativa são padrão em todos os veículos da marca, tornando-os provavelmente dos mais seguros do mercado.