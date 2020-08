A Samsung renovou completamente a sua UI do Android com a chegada da One UI. Esta trouxe finalmente um melhor desempenho, relegando para o passado todas as experiências menos boas que a TouchWiz trouxe ao longo dos anos.

Com esta nova versão a Samsung tem melhorado toda a experiência de utilização e feito evoluir esta sua proposta. Agora, e como esperado, há uma nova atualização. A One UI 2.5 está a chegar ao Galaxy S20 e todos podem instalar já esta nova versão.

A One UI 2.5 está a chegar

A cada nova versão do Android a Samsung revela a sua nova capa de personalização deste sistema. Com a One UI 2 trouxe aos utilizadores o Android 10 e todas as novidades que a Google criou neste sistema e que tinha preparado para os utilizadores deste sistema.

Claro que a gigante coreana continuo a desenvolver esta versão e com o Note 20 apresentou a One UI 2.5. Com várias novidades, esta promete ser ainda melhor e trazer mais funcionalidades para os smartphones da marca onde for disponibilizada.

Smartphones Galaxy S20 já tem a novidade disponível

Agora, e para alargar a utilização desta versão, a Samsung lançou para o Galaxy S20 esta novidade. Está já a ser disponibilizada num conjunto ainda limitado de países, mas Portugal está desta vez na linha da frente e com a atualização disponível.

Samsung já estará a preparar a nova versão do Android 11

Com esta versão, a Samsung traz aos 3 modelos da linha S todas as novidades que o Note 20 recebeu. Falamos da Dex sem fios, das melhorias na câmara, no modo Pro no vídeo e até em novos gestos para controlar estes smartphones.

Todos os que tiverem um Galaxy S20 devem agora procurar esta novidade nos seus smartphones. Esta será uma atualização que marcará o fim das atualizações para o Android 10, esperando-se para breve a nova versão. Naturalmente que esta versão deve em breve chegar a outros equipamentos da Samsung.