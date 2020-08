Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo aceder ao disco que tinha no meu NAS?

Boa Tarde, Estou com problema em aceder aos ficheiros de uma NAS WD Mycloud 3TB. Retirei o disco e coloquei dentro de um MacPro. O disco não está legível. Experimentei em Windows, aparece a unidade mas não está legível. Existe alguma aplicação para permitir o acesso ao disco, uma vez que não sei qual o sistema de ficheiros em que o disco está formatado?

Sérgio,

No que diz respeito a discos externos da gama My Cloud da Western Digital, não é feito um simples armazenamento “em claro”, como acontece nas gamas easystore e Elements.

A NAS My Cloud corre um sistema operativo e toda a informação gravada no disco está encriptada, onde a única forma de lhe aceder é precisamente a partir do próprio disco. É essa a razão de não conseguir aceder aos dados, pois na verdade não é suposto que o consiga fazer.

Se por um lado a encriptação é uma segurança interessante, para o caso de perda ou roubo, por outro lado pode ser um grande problema no caso do hardware da NAS ter um problema irreversível.

Portanto, se quer utilizar o disco fora da NAS, o que deve fazer é colocá-lo na NAS, copiar tudo o que tem a copiar, e depois reparticionar e formatar no computador.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo comprar o tablet Amazon Fire em Portugal?

Boa Tarde. Gostava de saber qual é a melhor maneira de comprar um Tablet Amazon Fire em Portugal. Todos sabemos que têm um excelente preço para o que oferecem mas se tentarmos comprar pela Amazon Espanha (ou qualquer outra) na altura de finalizar a encomenda aparece o aviso a dizer que não enviam para Portugal. Existe alguma forma de contornar isso? Obrigado Cumprimentos André Mendes

André,

É normal que a Amazon não venda o seu tablet no nosso mercado, uma vez que não tem presença oficial no nosso país.

Muitas vezes esta razão prende-se com a impossibilidade de prestar o serviço de assistência técnica que poderá eventualmente necessitar.

Assim, mesmo que a plataforma lhe permita realizar todo o processo de compra, este acaba por esbarrar na morada usada para a compra.

Felizmente existem formas simples de contornar este problema. A primeira passa pela utilização de um serviço de morada virtual grátis, como a que os CTT oferecem. Terá de realizar a compra na Amazon UK ou USA e tratar antes do processo no site dos CTT.

Uma segunda alternativa é fazer a compra em território nacional. Algumas lojas conhecidas têm os modelos mais recentes para venda. Basta que procure um pouco nas lojas online das grandes superfícies e decerto encontra.

Faça uma comparação dos preços e veja qual dos dois modelos de compra fica mais em conta para si.

[Respondido por Pedro Simões]

Onde devo comprar o Office 2019 Professional Plus?

Boa Tarde, Precisava de comprar o Microsoft Office 2019 Professional Plus, uma licença para um portátil de estudante. Vocês fazem referencia várias vezes à Goodoffer24, uma plataforma de venda online de software – será mesmo seguro? é a minha dúvida. Precisava mesmo de uma licença que fosse válida. Podem ajudar-me? Ou venderem mesmo vós? Obrigado.aguardo a ajuda. Fernando Elias Nogueira da Cunha

Fernando,

Não fazemos qualquer comércio desse tipo de produtos, simplesmente testamos os serviços que nos parecem interessantes, em termos de relação qualidade/preço, e sugerimos as oportunidades aos nossos leitores.

No caso do Goodoffer24, sim, é um serviço completamente seguro, onde poderá comprar com toda a confiança. No caso de ter algum problema, há sempre o serviço de apoio ao cliente pronto a ajudá-lo.

Recomendamos apenas que, por “descargo de consciência”, faça sempre os pagamentos utilizando o serviço Paypal, pois fica sempre com uma segurança adicional no caso de haver algum problema e seja necessário pedir uma devolução. É algo que deve fazer em todas as compras online sempre que possível.

[Respondido por Hugo Cura]

Quero comprar uma TV mas qual é a melhor?

Olá pplware. Quero comprar uma TV mas não sei qual a melhor em relação preço qualidade. LED, QLED ou OLED? Uso a TV basicamente para jogar ps4, ver filmes e jogos de futebol. Qual o modelo que aconselham e quais as diferenças entre LED, QLED e OLED? Obrigado Cumprimentos, José Rocha

José,

Começo por me referir às diferenças e por descrever as tecnologias de forma sucinta.

A forma como as tecnologias são referidas pode induzir os clientes em erro, já que para LED e QLED se trata de retroiluminação com um painel LCD, e na OLED é simplesmente um painel OLED.

Portanto, podemos juntar as tecnologias LED e QLED do lado das TVs com retroiluminação, geralmente com painéis IPS. Dependendo da gama da TV podem existir diferentes técnicas na retroiluminação, como uma distribuição em matriz (Full array) ou em “arestas” (edge), com o objetivo de tentar eliminar retroiluminação desejada nos pretos e torná-los mais escuros.

Ao QLED, que é uma tecnologia da Samsung, também se pode juntar o Nanocell na LG. Trata-se da colocação de nanocristais para levam a uma melhor definição de cor e maiores níveis de contraste, ficando “à primeira vista” mais próximo do que consegue um painel OLED. Mais próximo, mas não chega lá.

As TVs OLED têm então um painel OLED, onde cada píxel é composto por 3 ou 4 LEDs. São as que produzem mais brilho, têm maior capacidade de saturação da cor e têm pretos mesmo pretos (ausência total de luz). Em contrapartida, são as que consomem mais energia elétrica e (geralmente) tem maior input lag que as de painel LCD.

Resumindo, para filmes e futebol, o OLED parece-me sem dúvida. Já para a PS4, pode depender da gama do OLED que escolher e do valor que estiver disposto a gastar. A entrada de gama OLED poderá não ter um desempenho satisfatório, com input lag superior a 50ms. No entanto, o melhor será mesmo experimentar e decidir com base na experiência.

Por fim, deixo 2 análises que fizemos nos últimos meses. Uma a uma TV LG Nanocell e outra a uma TV OLED de entrada de gama:

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo remover o bloatware do OnePlus Nord?

Bons dias. Adquiri recentemente um smartphone OnePlus Nord e apesar de no computo geral, ser positivo, há pormenores que irritam. Um deles é haver bloatware a mais, nomeadamente aplicações de Facebook e Netflix que não uso e que por estarem como aplicações de sistema, não se conseguem desinstalar e são grandes consumidores de bateria. Numa pagina do fabricante, falam em “desativar”, mas não é isso que quero. Quero desinstalar, ponto final. Sem fazer root, há algum processo para desinstalar estas ditas app de sistema no OnePlus Nord? Obrigado Cumprimentos

João,

Infelizmente esse software está presente de forma nativa na versão do Android que acompanha o OnePlus Nord e não pode ser simplesmente removido.

Mesmo que o faça, o sistema detetará essa alteração e de forma automática deverá fazer novamente a renstalação do software.

Assim, a opção mais simples e mais viável, é que faça o desativar das apps, tal como a OnePlus recomenda na sua página.

Veja no entanto que pretende mesmo fazer isso. Se for de seguida instalar essas apps, acabará por ter novamente esse software presente e a fazer a sua função.

[Respondido por Pedro Simões]

Que SSD devo usar para trocar no meu MacBook Air?

Bom dia. Já à vários anos que sigo a vossa página e desde já parabéns pelo excelente trabalho. Se me puderem esclarecer agradecia. Tenho um Mackbook Air de inícios de 2015 com um SSD de 128GB. Queria substituir o disco por outro de maior capacidade. Pelo que percebo do modelo do disco que veio com o portatil, o SSD é um NVMe PCI Express 3.0 M.2 2280 A minha questão é se posso substituir por outro qualquer com as mesmas característas, os o portatil tem algum bloqueio para apenas aceitar algumas marcas compativeis? Estava a pensar por exemplo comprar este: https://shop.westerndigital.com/pt-br/products/internal-drives/wd-black-sn750-nvme-ssd#WDS500G3X0C Ruben Carvalho

Rúben,

Os MacBook Air de 2015 permitem que seja substituido a memória SSD. Este é dos poucos componentes que podem ser trocados.

A memória, por exemplo, está soldada à motherboard e como tal não pode ser substituída de forma simples e fácil.

Quando ao “disco” que quer colocar, este tem de ser com as especificações que enumerou: NVMe PCI Express 3.0 M.2 2280.

Basta por isso que encontre um que seja do seu agrado e que respeite essa interface e o resto das especificações.

A troca deverá ser simples, bastando remover o atual e colocando o novo, tendo sempre o cuidado de o fazer sem exercer demasiada força na sua colocação.

Quando ao modelo que mostrou, parece ter tudo para que seja compativel e que possa ser usado no seu MacBook Air.

[Respondido por Pedro Simões]

