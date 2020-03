Análise: LG NanoCell 4K de 55″, o painel LCD levado ao extremo

A tecnologia LCD, que predomina nas nossas vidas e que tão bem conhecemos, está praticamente a chegar ao limite do que poderá oferecer. Ainda assim, marcas como a LG e a Samsung continuam a enveredar esforços para oferecer uma excelente qualidade de imagem ao melhor preço, e a LG NanoCell é exemplo disso.

Hoje trazemos a análise à LG NanoCell 55SM9800PLA, um ecrã de 55″ com uma qualidade de imagem fantástica.

Atualmente, os ecrãs OLED são o que de melhor existe no mercado ao nível de reprodução de pretos… Sim, de facto a reprodução de pretos com qualidade tem sido uma luta constante na tecnologia LCD, algo que a tecnologia OLED resolve com naturalidade.

Principais características da LG NanoCell

A série SM da LG vem substituir a série SK, oferecendo agora o processador α7 Gen2 com inteligência artificial. Além disso, esta TV oferece um design moderno com acabamentos de topo.

A moldura é fina e em metal, suportada por um pé com design curvo que permite uma arrumação de toda a cablagem ao centro.

Quanto às interfaces de ligação, tem 4 ligações HDMI v2.1, uma versão que permite uma largura de banda máxima de 48Gbps, tal como já aqui falámos.

Esta NanoCell suporta ainda uma taxa de atualização variável, para gamers, e tem um modo de baixa latência. Além disso, tem ainda 3 portas USB, uma entrada analógica de vídeo e som composto, saída de som digital ótica, ethernet, e ligação RF para antena ou cabo e F para satélite. Tem ainda uma interface para cartão CI. Nas ligações sem fios, tem então Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0.

A tecnologia NanoCell

A tecnologia NanoCell é baseada na típica tecnologia do painel LCD com retroiluminação LED, mas neste caso, tem uma melhoria na forma como a iluminação é controlada, tal como acontece com a tecnologia QLED da Samsung. No entanto, a NanoCell destaca-se da tecnologia QLED por apresentar nanocristais de 1nm (contra os 2 a 10nm do QLED), que oferecem definição de cores e níveis de contraste superiores. Além disso, como complemento, tem a tecnologia Full array local dimming, que não é mais que uma matriz de iluminação LED cuja intensidade varia de acordo com o conteúdo apresentado na imagem.

Esta tecnologia de iluminação é interessante na teoria, mas na prática está longe de ser perfeita. Por exemplo, a retroiluminação das legendas em cenas escuras, ou de elementos mais pequenos como o ponteiro do Magic Remote, evidencia facilmente auréolas de retroiluminação que não são propriamente agradáveis de ver.

Desativando o local dimming ficamos perante um painel LCD com retroiluminação vulgar, e aí poderemos avaliar o bleeding. Trata-se da capacidade do LCD de apresentar pretos uniformes, ainda que sejam cinzento escuro. Neste caso, há uns desequilíbrios pontuais, mas no geral a uniformidade satisfaz.

À parte destes pormenores nos pretos, a qualidade de imagem e de reprodução de cores é fantástica. Estão disponíveis configurações de utilização pré-definidas, de imagem e som, que podem ser rapidamente escolhidas a partir do menu rápido. Além disso, há depois um conjunto de opções avançadas que são imprescindíveis para quem é mais exigente. Estes resultados só conseguem ser obtidos graças a todo o processamento de imagem, nomeadamente a tecnologia Deep Learning, que reconhece os objetos no ecrã e ajusta a cor, o brilho e a nitidez o brilho recorrendo a uma base de dados, apresentando assim a imagem da forma mais fiel possível.

Interface WebOS 4.0

Esta LG NanoCell traz o sistema operativo WebOS, na sua versão 4.0. Nota-se uma evolução consistente na interface relativamente às versões anteriores. Agora apresentação então muito mais rica, funcional e agradável de utilizar, principalmente devido à fluidez com que tudo acontece.

As transições são rápidas e suaves e tudo é apresentado de forma intuitiva. A loja de aplicações, embora com uma quantidade modesta, oferece aplicações de qualidade para os serviços mais populares.

Também as ações por voz são agora mais abrangentes, sendo possível fazer uma enorme quantidade de ações. A própria LG disponibiliza assim o seu assistente virtual, com idioma em Português de Portugal, incluindo também o Google Assistant. No entanto, para já ainda não é possível utilizá-lo em português.

Veredicto

Esta TV LG NanoCell de 55″ demonstra o que de melhor existe no mercado numa tecnologia abaixo do OLED, mas que, ainda assim, oferece resultados muito competentes e interessantes para o preço. A reprodução de cores é vibrante e imersiva onde, à primeira vista, pode mesmo passar por um ecrã OLED. A par com isso, o sistema operativo é fantástico e o comando Magic Mouse permite uma interação que poucos conseguem.

O som é bastante equilibrado, com alguma presença de graves, e de facto trata-se de uma das melhores prestações em TVs do género, mesmo considerando que o espaço para altifalantes é muito limitado.

O Pplware agradece à LG a cedência da TV LG NanoCell para análise.

LG NanoCell TV 55SM9800PLA