Radio.Garden: Rádios de todo o mundo num site espetacular

O mundo digital é hoje usado para reunir os mais diversos tipos de serviço. Se há uns anos tínhamos apenas a possibilidade de sintonizar as rádios locais e nacionais, hoje em dia podemos ouvir rádios de todo o mundo.

O serviço que apresentamos hoje chama-se Radio.Garden e tem as rádios de todo o mundo! Veja como é espetacular.

Através de um simples browser e um globo rotativo é possível encontrar rádios em todo o mundo. Tudo funciona de forma muito intuitiva basta apenas que o utilizador selecione uma zona para que seja apresentada uma lista de estações nessa área.

Este projeto foi criado pela HERA (Humanities in the European Research Area) e o Pplware já falou no mesmo em 2016…

Podemos procurar por distrito, por país e guardar as nossas estações de rádio numa lista de favoritos.

De acordo com o que testamos a qualidade é bastante boa e a reprodução, após clicar na rádio é quase imediata. Com este serviço pode encontrar rádios com os mais variados estilos de música, notícias, etc. Pode ainda partilhar a rádio que está a ouvir com amigos e aceder diretamente ao site dessa estação.

Experimentem e FiquemEmCasa!

Radio Garden