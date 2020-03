Estas são algumas luzes num túnel que ainda não se vislumbra o fim. A pandemia estende-se pelo globo e está obrigar os países a agir como nunca o fizeram. Vacina não há, o tratamento é o possível dentro do convencional e a esperança reside agora na maior capacidade para fazer testes às pessoas, por forma a identificar quem está infetado. Dos Estados Unidos chega-nos a informação que foi aprovado pelo órgão regulador tecnologia que permite detetar a COVID-19 em 5 minutos.

Este teste é mais um esforço das autoridades americanas para lutar contra este vírus. A doença já infetou nos EUA mais de 142 mil pessoas, e matou cerca de 2500.

Novo Coronavírus exige medidas nunca antes usadas

O órgão regulado de Saúde e Serviços Humanos (FDA) dos Estados Unidos está a esforçar-se para validar e permitir o uso de numerosos testes à COVID-19. Nesse sentido, as autoridades querem trabalhar com resultados mais rápidos tentando desta forma controlar a pandemia. Segundo é referido, apareceu agora um teste que pode representar um grande passo em frente na tecnologia de combate ao novo Coronavírus.

A Abbott recebeu autorização de uso em emergência para um dispositivo, ID NOW, que pode fornecer resultados positivos em cinco minutos, e resultados totalmente claros em 13 minutos. Além disso, é um dos poucos testes deste tipo que pode ser usado fora de um hospital, como numa clínica.

COVID-19: Análise do ARN do vírus SARS-CoV-2

Conforme pode ser lido, a novidade neste dispositivo tecnológico é o uso de testes moleculares que procuram uma pequena secção do ARN do vírus SARS-CoV-2 e que amplificam esse segmento até ser possível a deteção. Nesse sentido, este método destaca-se de outros pela sua rápida amostra de dados, tendo em conta que muitos outros podem levar horas ou dias para produzir resultados viáveis.

A Abbott está no meio de um aumento da produção e espera entregar 50 000 dos testes por dia nos EUA já esta semana. No entanto, uma das suas maiores vantagens pode ser a sua pegada. A plataforma ID NOW já tem a “maior” presença de testes moleculares nos EUA, e já está “amplamente disponível” em consultórios médicos e salas de emergência.

Portanto, se tudo correr bem, os EUA poderiam ter uma representação mais precisa do alcance da pandemia. Assim, as autoridades poderiam garantir que os infetados recebam os cuidados certos o mais rapidamente possível.

Leia também: