Microsoft anuncia um aumento de 775% na utilização de serviços cloud

Como seria de esperar, e por motivos que nenhum de nós desejou, ao estarmos em casa, há serviços que se vão utilizar mais. Nomeadamente os serviços online e, desta forma, a Microsoft anunciou que a utilização dos seus serviços em nuvem tiveram um crescimento de 775%.

Já anteriormente a empresa de Redmond também tinha registado um incremento de 500% no seu serviço Teams.

Se ainda há quem pense que isto é apenas uma gripe, então lamento dizer que é um caso perdido. Quantas mais provas são precisas para que todos percebam que é importante, fundamental diria, ficar em casa? Só desta forma conseguiremos conter da melhor forma este vírus que nos assombra.

Mas ainda há quem entenda a urgência de atuar e fique em casa, recorrendo massivamente aos recursos online.

De acordo com a Microsoft Azure, responsável pela gestão da cloud, a utilização dos serviços da nuvem da empresa de Redmond, teve um aumento de 775%.

A percentagem verificou-se tendo em conta as diversas regiões do Mundo que se encontram em confinamento ou que reforçaram o distanciamento social.

Este aumento está relacionado com o Windows Virtual Desktop, Power BI (software de análise de marketing), Microsoft Teams e ainda uma variedade de componentes da Xbox, como, por exemplo, Xbox Game Pass, Xbox Live e Mixer.

Relativamente aos jogos, a Microsoft procedeu a alguns ajustes de forma a que os jogadores conseguissem tirar o melhor proveito dos sistemas online.

Algumas dessas medidas foram o bloqueio temporário da criação de novos perfis na Xbox Live e ainda tentar que as atualizações aos jogos sejam feitas fora do horário do pico da atividade diária.

We’re actively monitoring performance and usage trends to ensure we’re optimizing services for gamers worldwide. At the same time, we’re taking proactive steps to plan for high-usage periods, which includes taking prudent measures with our publishing partners to deliver higher-bandwidth activities like game updates during off-peak hours.