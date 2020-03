Está com problemas no Teams da Microsoft? A culpa não é sua

Como já todos sabemos, as plataformas que permitem realizar reuniões e aulas online têm agora uma enorme procura e utilização. As gigantes tecnológicas abriram a “torneira” do licenciamento, por causa da COVID-19, e as plataformas estão agora para uso gratuito.

A plataforma da Microsoft Teams parece não estar a aguentar a carga e são já várias as queixas de todo o mundo.

Para minimizar o impacto, há soluções que permitem criar um ambiente educativo baseado na colaboração remota para dar continuidade às atividades escolares. A Microsoft está a disponibilizar o Microsoft Teams gratuitamente às escolas como parte do Office 365 A1.

O que está incluído na versão gratuita do Teams?

Pesquisa e chat ilimitados

Videochamadas

Armazenamento de ficheiros pessoais e da equipa

Colaboração em tempo real com o Office

Suporte para dispositivos móveis

Site Downdetector revela que Teams está com problemas

De acordo com o feedback de muitos utilizadores, a plataforma Teams da Microsoft. Como se pode ver no site do serviço aqui, as queixas são especialmente de utilizadores da Europa, incluindo Portugal e também de uma parte dos Estados Unidos da América.

Tal é normal, pois também os grandes serviços online não estavam preparados para o que está a acontecer por todo o mundo. Além do Teams existem outras alternativas como é o caso do Webex, Jitsi, entre outras.

De relembrar que o Teams funciona com licença Office da sua Instituição e os alunos, os professores e os funcionários poderão aceder ao Teams através deste link. Para as Instituições de Ensino Superior portuguesas existe também o Colibri.

Esta não é a primeira vez que tal acontece aos serviços da Microsoft. No entanto, é importante sublinhar que o aumento de utilização dos serviços da empresa foi na ordem dos 775%.

