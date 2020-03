TOP 5: os melhores editores de vídeo para smartphone

Agora que tem mais tempo livre, é bem provável que já tenha começado a pensar em formas de fazer algum rendimento extra ou simplesmente ter uma atividade para se entreter. A criação de vídeos pode ser uma das opções seja para começar a dar formações, para criar um canal no YouTube, uma conta no Instagram, o que a sua imaginação e conhecimentos ditarem. Para isso, há que ter um bom editor de vídeo.

Para quem só tem o smartphone como recurso, existem aplicações muito completas que o vão ajudar a editar os seus vídeos.

Movie Maker for YouTube & Instagram

De forma simples e rápida este editor de vídeo permite cortar e reordenar o conteúdo de um vídeo e ainda definir pontos de foco. Além disso, inclui efeitos de vídeo, filtros, músicas, adesivos e muito mais.

Está disponível gratuitamente, com publicidade, para Android e iOS.

Quik

Quik é o editor de vídeos da GoPro, mas é claro, pode usar os seus vídeos e fotos gravados com o seu smartphone. Em segundos, a app encontra grandes momentos, adiciona transições e efeitos e sincroniza tudo com a batida da música. Além disso, ainda pode personalizar com textos.

Homepage: GoPro

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [Android]/ 4,8 [iOS] Estrelas

VideoShow – editor de vídeo, app para editar vídeos

O VideoShow oferece excelentes recursos de edição de vídeo. Com esta app poderá criar memes, vídeos ou apresentações de slides com fotos, imagens, músicas, adesivos e efeitos sonoros de forma fácil divertida.

KineMaster

KineMaster é um editor de vídeo tem ferramentas poderosas que são fáceis de usar, como camadas de vídeo, modos de mesclagem, traduções, chroma key, controle de velocidade, transições, legendas, efeitos especiais, e muito mais!

A app é gratuita durante 7 dias. Depois desse período terá que pagar uma mensalidade 5,99 € ou uma anuidade de 35,99 €.

Homepage: KineMaster

Preço: Gratuito por 7 dias

Pontuação: 4,4 [Android]/ 4,7 [iOS] Estrelas

PowerDirector – editor de vídeo e criador de vídeos

O PowerDirector é talvez a opção mais robusta de todas e que permite criar vídeos com qualidade 4K. A possibilidade de edição por camadas é um dos seus grandes trunfos.

Por 7 dias poderá testar o serviço, se responder às suas exigências, então terá que pagar por um dos planos mensais ou trimestrais, por 5,49€/mês ou 3,66 €/mês, respetivamente.

Homepage: CyberLink.com

Preço: Gratuito por 7 dias

Pontuação: 4,5 [Android]/ 4,6 [iOS] Estrelas

Extra: iMovie e Google Photos

Os utilizadores de iPhone terão à sua disponibilidade, de forma gratuita, uma das mais completas aplicações de editores de vídeo: o iMovie. É evidente que tem vindo a acompanhar o desenvolvimento da tecnologia associada ao vídeo com recursos bastante completos.

Também para utilizadores de iOS, mas principalmente para Android, existe o Google Photos que, não sendo um editor de vídeos puro, permite fazer algumas montagens e edições bastante interessantes.