Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Cars and Girls - Prefab Sprout

Prefab Sprout é uma banda britânica formada em Durham, em finais da década de setenta pelos irmãos Paddy e Martin McAloon.

Os irmãos Paddy e Martin McAloon recrutaram o baterista Neil Conti para iniciar um grupo musical. Posteriormente entrou Wendy Smith para baixista e para os coros.

A atividade do grupo durou até 2001 quando publicaram o disco "The gunman and other stories".

'Steve McQueen foi relançado em 2007 numa versão remasterizada com um segundo disco, acústico, gravado por Paddy McAloon em 2005.

Em 2009 foi lançado o disco Let's Change the World with Music.

