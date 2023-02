Oscal S80 – um novo smartphone robusto por cerca de 200 €

A Oscal é uma submarca da Blackview que também aposta no segmento dos smartphones e tablets. Além das propostas de entrada de gama, tem também alguns rugged phones no seu portefólio. Hoje damos a conhecer o novo Oscal S80.

O smartphone Oscal S80, segundo a fabricante, foi inspirado na natureza, querendo atrair os consumidores que gostam de estar em contacto com o meio ambiente, sem deixar a tecnologia de lado.

Para tal, conta com uma bateria de grande capacidade, com 13mil mAh, que promete dar ao utilizador 50 horas de autonomia em modo "SOS", com carregamento a 33W. Assim, em 1 hora, a bateria carrega cerca de 50%. Nota ainda para o facto de suportar grandes variações de temperatura, sem que isso comprometa a bateria.

O processador que o equipa é um MediaTek Helio G85, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (com possibilidade de expansão até 1TB, com cartão microSD). O ecrã tem 6,6" com resolução FullHD+ e com uma ligeira saliência para a câmara.

Tem ainda três câmaras na traseira, sendo a principal de 12MP, a ultra grande angular + macro de 8 MP e a de profundidade de 2 MP. A câmara frontal tem 8 MP.

Finalmente, há que referir que o smartphone tem certificado MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, o que significa que passou numa série de testes em laboratório de resistência a água, quedas, pressão, aceleração, vibração, entre outras.

O novo smartphone Oscal S80 está disponível por cerca de 215€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto disponível na página do produto.

