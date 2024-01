CiberSegurança: Fortinet apresenta novas soluções e serviços

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, acaba de anunciar novas soluções e serviços de segurança integrados de tecnologia operacional (OT). Estas adições distanciam ainda mais a Plataforma de Segurança OT líder do sector da Fortinet do resto do mercado.

A necessidade de segurança integrada específica para OT

O número de equipamentos industriais conectados além dos limites da rede está a aumentar rapidamente e os CISOs enfrentam agora riscos crescentes nos seus ambientes OT. Na verdade, a Fortinet apurou que três quartos das organizações OT relataram pelo menos uma intrusão no ano passado e quase um terço relatou ter sido vítima de um ataque de ransomware.

Para resolver este desafio, as organizações precisam de uma abordagem de segurança integrada, concebida especificamente para soluções industriais que permita a aplicação de políticas em toda a superfície de ataque, consolide produtos pontuais e reduza a sobrecarga operacional.

Reforçar a Plataforma de Segurança OT da Fortinet com novas e atualizadas ofertas

A Plataforma de Segurança OT da Fortinet consiste num portfólio integrado de produtos, soluções e serviços de cibersegurança projetados especificamente para redes industriais e impulsionados em tempo real por inteligência sobre ameaças OT. Como a Plataforma de Segurança OT faz parte do Fortinet Security Fabric, capacita os clientes com uma maior visibilidade de todo o seu ambiente e facilita com segurança a convergência TI/OT. A plataforma também oferece às organizações a capacidade de implementar um modelo de Zero-Trust em ambientes OT, incluindo acesso remoto seguro a ativos e sistemas OT para colaboradores remotos e fornecedores.

As atualizações da Plataforma de Segurança OT agora anunciadas, que têm como base as melhorias referidas no início do ano passado, abrangem dois pilares fundamentais do Security Fabric:

Secure Networking para OT

O novo FortiSwitch Rugged 424F é um industrial-class ethernet switch (IES) concebido para dar resposta aos requisitos das subestações digitais e do sector da eletricidade. O switch suporta os protocolos de rede OT em tempo real e integra-se com o FortiGate Next-Generation Firewalls (NGFWs) para uma segurança abrangente e controlo de acesso.

O novo FortiAP 432F access point corresponde aos requisitos da Classe 1, Divisão 2 para utilização em ambientes OT perigosos. Pode segmentar redes Wi-Fi industriais para evitar que os ataques se espalhem por equipamentos e sistemas desprotegidos. Esta expansão da linha access-point com classificação IP67 permite agora a implementação de aplicações OT adicionais em indústrias como a do petróleo e do gás.

O novo wireless gateway FortiExtender Vehicle 211F é uma solução de mobilidade semi-robusta para frotas conectadas, sistemas móveis e implementações OT. Também foi projetado para dar resposta aos requisitos da rede de comunicações wireless AT&T FirstNet para socorristas.

O FortiOS, o sistema operativo da Fortinet, foi atualizado com o painel de controlo OT View, que correlaciona e apresenta dados OT importantes. Este painel facilita às organizações a compreensão de toda a sua superfície de ataque - tanto TI como OT - e a decisão de medidas a partir de uma única consola.

Operações e serviços de segurança para OT

O FortiAnalyzer inclui agora relatórios analíticos, de risco e de compliance específicos para OT, proporcionando às equipas de operações de segurança uma deteção mais rápida de ameaças, correlação de ativos e vulnerabilidades, além de relatórios.

O FortiNDR, que suporta implementações on-premises, na cloud e híbridas, agora pode analisar mais de 15 protocolos de rede OT diferentes. Também inclui análise de comportamento de rede OT impulsionados por IA para identificar atividades e ficheiros maliciosos.

O FortiDeceptor, a tecnologia de engano da Fortinet para deteção precoce de invasões e isolamento de ataques, agora suporta 30 protocolos OT e decoys OT adicionais para proteger diversos ambientes industriais.