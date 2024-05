Dica: usar o Gemini, a IA da Google, no Chrome? Pode fazê-lo de forma simples

A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia e empresas como a Google sabem aproveitar esse momento. O Gemini está cada vez mais integrado nos serviços e agora até os próprios utilizadores do Chrome podem aproveitar essa capacidade. Descubra como usar o Gemini, a IA da Google, no Chrome de forma simples.

Usar o Gemini, a IA da Google, no Chrome?

São já vários os exemplos da integração da Gemini nos serviços da Google. Esta IA permite aceder diretamente a toda a informação da Internet, ao mesmo tempo que olha para os dados dos utilizadores e relaciona-os com tudo o que os utilizadores querem e precisam.

Um local onde o Gemini também está acessível é diretamente na Internet, onde qualquer pergunta pode ser feita. A Google quer melhorar esta utilização e deu ao Chrome a capacidade de se interligar a esta IA de forma muito natural e simples.

Agora pode fazê-lo de forma simples

Tal como faz com outras capacidades, focadas na utilização do Chrome, a Google criou um atalho. Este permite colocar questões diretamente na barra de endereço, que depois são enviadas para o Gemini. Esta é uma função extremamente útil e que torna este browser ainda mais completo.

A partir de agora, e com o recurso ao atalho @gemini, os utilizadores podem explorar esta novidade. Basta escrever este atalho, ou apenas @, e escolher a opção Converse com o Gemini. Só precisará de colocar a prompt que quer usar diretamente no Gemini.

Atalho que pode ajudar muito os utilizadores

No final, e após carregar no Enter, o utilizador é encaminhado para a página do Gemini, com a sua questão colocada. Encontrará também rapidamente a resposta pretendida, que depois poderá ser ajustada para ser mais precisa.

Foi desta forma simples que a Google integrou o Gemini no Chrome. Este atalho é simples de usar e permite aos utilizadores terem acesso a esta IA diretamente de uma das ferramentas que mais tempo usam quando navegam na Internet.