Microsoft adiciona uma nova tecla ao teclado do Windows, pela primeira vez em 30 anos

Para a Microsoft, "ano novo, tecla nova". Pela primeira vez em 30 anos, a empresa vai adicionar um novo comando ao teclado do Windows, respondendo àquela que será uma das tendências dos próximos anos: a Inteligência Artificial (IA).

A CES, enquanto "Most Powerful Tech Event in the World", recebe muitas das novidades tecnológicas mais importantes das marcas, ecoando pelo mundo o que surgirá de novos pelas mãos das empresas mais sonantes.

Dias antes do início do evento, a Microsoft anunciou uma das maiores mudanças nos teclados de PC com Windows em 30 anos. A empresa confirmou que os próximos desktops e laptops integrarão uma tecla dedicada à sua IA, o Copilot.

Microsoft integra nova tecla dedicada ao Copilot

O objetivo do novo comando, a ser adicionado à parte inferior do teclado, é um tanto claro: facilitar o acesso às diversas ferramentas que o Copilot oferece e oferecerá no Windows 11, potencializando a experiência de IA no sistema operativo.

A Microsoft destacou, num comunicado, que 2024 será "o ano do PC com IA". Seguindo esta potencial abordagem, é provável que vejamos mais desenvolvimentos nos próximos meses.

Segundo partilhado pela empresa, quando um utilizador pressionar o novo comando, o Windows 11 abrirá uma nova secção lateral dedicada ao Copilot. Esta destacar-se-á, principalmente, por um chatbot semelhante ao que a empresa utiliza no Bing. Os utilizadores poderão fazer consultas genéricas e aceder a algumas definições.

Nos próximos dias antes e na CES, começará a ver-se a tecla Copilot em muitos dos novos PCs com Windows 11 dos parceiros do nosso ecossistema, com disponibilidade a partir do final de fevereiro até a primavera, inclusive nos próximos dispositivos Surface.

A Microsoft partilhou que esta nova tecla será integrada em alguns dos teclados das parceiras da empresa, ao longo deste ano. Previsivelmente, em máquinas da Lenovo, Acer, Asus, e da própria Microsoft. Nos países onde o Copilot ainda não está disponível, a tecla abrirá o Windows Search.