Worldcoin: Há novidades na empresa que “compra” a irís

A Worldcoin ficou conhecida por oferecer dinheiro (criptomoeda) para fazer um scan da íris. Muitos portugueses aceitaram a oferta, mas muitos já se arrependeram, pois, na verdade, estamos a falar na identidade das pessoas. Esta sexta-feira a Worldcoin veio salientar que é possível a eliminação de dados dos utilizadores.

A Worldcoin é hoje uma empresa que muitos têm "medo". No entanto, a empresa diz que "opera dentro da lei" e que não vende dados de clientes. Esta sexta-feira, a fundação da “Orb”, lançou um comunicado com algumas informações importantes.

Segundo o que é referido, a Orb é o hardware que torna possível a verificação da íris para que o World ID faça a distinção entre seres humanos e IA. Foi desenvolvido com o intuito dos utilizadores comprovarem a sua humanidade online.

A fundação Worldcoin referiu que o software dos principais componentes tecnológicos da “bola” que faz o scan à íris, passou a estar disponível na internet, em código aberto (no GitHub).

Ricardo Macieira, diretor regional europeu da Tools for Humanity, empresa que trabalha com a fundação referiu que...

Segundo o diretor, a partir de agora haverá mais transparência

Significa que as informações (imagens, metadados e dados derivados) geradas na Orb e utilizadas para criar o código da íris durante a verificação do World ID são mantidas no dispositivo do utilizador e eliminadas da Orb