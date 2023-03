Apple Watch recebe o popular chatbot da OpenAI com a aplicação watchGPT

O Apple Watch é o melhor smartwatch do mercado. Se lhe juntarmos a Inteligência Artificial da OpenAI, então teremos um poderoso computador de pulso. Foi nesse sentido que apareceu a aplicação watchGPT. Agora, no seu Apple Watch já terá resposta com toda a capacidade da IA. Vamos ver o que chegou ao mundo dos relógios.

A Inteligência Artificial no seu pulso com o Apple Watch

Atualmente o chatGPT já é uma ferramenta do dia a dia. Pedimos informações sobre temas mais complexos, conversões de moeda, traduções de termos, opiniões sobre os mais variados assuntos e respostas a questões que nos estão a intrigar. A verdade é que esta ferramenta está mais poderosa que nunca.

Assim, para quem quer agora utilizar regularmente a IA da OpenAI, através do chatbot poderá instalar no seu Apple Watch a app watchGPT. A nova aplicação torna possível interagir com o ChatGPT diretamente no pulso com o Relógio Apple e inclui até uma complicação se quiser adicionar acesso rápido ao rosto do seu relógio.

Para além de obter respostas ChatGPT no seu wearable, a aplicação watchGPT inclui uma opção para as partilhar rapidamente através de texto, e-mail, e redes sociais.

O software não é da Apple, é de terceiros, e traz as seguintes capacidades:

Interação com o ChatGPT diretamente do seu Apple Watch

Obtenção rápida de respostas às suas perguntas ou enviar mensagens mais longas sem escrever

Partilha do resultado da interação com outras pessoas através de texto, e-mail ou redes sociais

Possibilidade de definir a app como uma complicação para fácil acesso

Não há recolha de quaisquer dados do utilizador

Disponível em inglês, holandês, francês e espanhol

Bom, aqui de facto é pena ainda não estar em português, mas as questões que fizemos em português, obtivemos a resposta igualmente me português. Claro, podemos sempre pedir ao programador Hidde van der Ploeg para colocar a app toda ela em português.

A app está disponível aqui na App Store por um preço de 4,99 euros.

E o que poderá vir no futuro?

Segundo as informações que Ploeg tem partilhado, a app watchGPT poderá receber em breve o seguinte:

Atualmente, pode fazer apenas uma pergunta, na próxima atualização poderá ter uma conversa completa

A aplicação deverá permitir a entrada direta de dados

Irá utilizar a sua própria chave API

Terá histórico de perguntas

Terá a opção de entrada de voz predefinida

Receberá a opção para que a resposta seja lida pela aplicação.

Com este tipo de ferramentas no pulso, a humanidade vai ter acesso a uma leque incrível de respostas, de interação com a Inteligência Artificial que poderá responder a qualquer assunto, teoricamente.