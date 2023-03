Spotify apresentou a maior revolução na sua interface em muitos anos

Com a sua conferência anual Stream On a decorrer, o Spotify resolveu anunciar várias mudanças na sua interface. Estas vão mudar completamente a forma como as apps móveis deste serviço funcionam e dão ao utilizador uma interface mais intuitiva e mais simples.

Tal como muitos serviços, também o Spotify está a adaptar-se e a querer oferecer aos utilizadores formas simples de descobrir novos conteúdos. Esta é uma tendência das novas redes sociais e que agora parece estar a ser seguida por este serviço de streaming de música.

O que foi anunciado no Stream On mostra que a área principal das apps móveis do Spotify será muito mais visual e dinâmica, para assim atrair os utilizadores. Para isso serão usados vídeos e mais elementos multimédia, num feed que será mais simples de usar.

As seções de Música, Podcasts e Audiobooks também dará a capacidade de percorrer de forma integrada por este novo feed, onde o Spotify oferecerá clipes de áudio e vídeo para o utilizador visualizar. Se encontrar algo que deseje ouvir na íntegra, estes podem ser guardados, partilhados, visualizar várias músicas (listas de reprodução ou álbuns), ler transcrições de episódios e assistir a podcasts de vídeo.

Nos Podcasts parte da interface vai ser mantida, mas com o resto do feed a mostrar programas selecionados. Em cada recomendação haverá uma amostra de áudio e transcrição em tempo real ou um video, caso o programa tenha sido gravado nesse formato. Se você quiser continuar a ouvir terá a opção de continuar no que viu ou do início.

O Spotify vai também adicionar a reprodução automática de podcasts nas suas apps. Tal como acontece na música, poderá ter a capacidade de iniciar automaticamente outro episódio relevante com base no que estava a ser ouvido. Esta opção poderá também ser desativada, tal como acontece com a música.

O Spotify anunciou que alguns destes novos recursos vão ficar já disponíveis agora e outros vão ser lançados nos próximos meses. Esta é uma mudança de peso e que vai mudar completamente a forma como este serviço de streaming de música é usado. As novas descobertas ficam mais simples e mais rápidas, tal como é esperado.