Desde que o ChatGPT foi revelado que a IA está a ganhar novos espaços novas plataformas, como agora aconteceu com o DuckDuckGo, com o seu DuckAssist. Mais do que obter respostas com base em informação espalhada na Internet, esta será uma forma de resumir informação útil.

A presença da IA nos browsers e nos motores de pesquisa será uma realidade aberta a todos muito em breve. O DuckDuckGo não quer perder espaço nesta nova área e agora apresentou o DuckAssist, uma novidade que vai resumir para os utilizadores fontes de informação isentas e sólidas.

Se inserir uma pergunta que possa ser respondida pela Wikipedia na caixa de pesquisa, o DuckAssist surge. Este usa a tecnologia de linguagem natural AI para gerar um resumo do que encontra na Wikipedia, logo acima dos resultados de pesquisa privados normais. Este é totalmente gratuito e privado, sem necessidade de inscrição.

Este é o primeiro de uma série de recursos assistidos por IA que esperam lançar nos próximos meses. Quiseram que o DuckAssist fosse o primeiro porque acham que pode ajudar imediatamente os utilizadores a encontrar respostas para o que procuram mais rapidamente.

O DuckAssist é anónimo e sem necessidade de login. É uma parte totalmente integrada do DuckDuckGo Private Search, que também é gratuito e anónimo. Não são guardados ou partilhados dados da pesquisa ou histórico de navegação quando os utilizadores pesquisam no DuckDuckGo ou nas apps de navegação ou extensões de browser.

O DuckAssist é gratuito e sem necessidade de inscrição para os utilizadores poderem usar. Além disso, está disponível para teste hoje mesmo nos navegadores e extensões DuckDuckGo. Se os testes do DuckAssist correrem bem, O DuckDuckGo espera lançá-lo para todos os utilizadores desta nas próximas semanas.

Por agora, o DuckAssist apenas irá usar como fonte a Wikipedia, mas em breve deverá ter outras fontes de informação para responder às questões dos utilizadores. É mais uma utilização inteligente da IA, que assim vai resumir informação para os utilizadores.