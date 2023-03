O ano de 2022 foi complicado para as grandes empresas tecnológicas como a Meta, Google, entre outras. Somam-se despedimentos mostrando que o crescimento destas gigantes que está a abrandar de forma rápida. Meta, a casa mãe do Facebook, deverá esta semana voltar a dispensar funcionários, para tentar mais uma vez tornar-se competitiva.

Apesar de estar a tentar mostrar que é ainda uma rede social que atrai utilizadores, a verdade é que o Facebook e as restantes empresas que estão associadas à Meta não estão a atravessar um bom momento, pelo menos no que toca às suas finanças.

Já em novembro do ano passado este processo de dispensa de funcionários tinha sido aplicado, tendo levado a que 11 mil fossem despedidos, ou seja, 13% da sua força laboral. Este é agora um novo cenário que parece estar em cima da mesa, devendo ser anunciado ainda durante esta semana.

Este é um processo que está a ser avançado por uma fonte, que revela que as razões voltam a ser económicas e para trazer uma nova vitalidade à empresa. Depois do investimento intensivo no metaverso, com resultados longe do esperado, vai agora focar-se na IA e no que esta pode oferecer.

Ainda sem uma confirmação oficial, tudo aponta para que seja algo que vai mesmo acontecer, ainda durante esta semana. Fontes ligadas ao processo avançaram que a direção da Meta já terá pedido uma lista com o nome de trabalhadores que podem ser dispensados, para assim avançar com estas dispensas.

Este deverá ser um processo rápido e que vai afetar novamente milhares de trabalhadores. A ideia da Meta será concluir o plano antes de Mark Zuckerberg entre em licença de paternidade, algo que, segundo a mesma fonte, deverá está iminente.

Mark Zuckerberg classificou 2023 como ano da eficiência na Meta, algo que seria feito com uma estratégia de simplificação. Esta de despedimentos no Facebook acontece a par de uma reestruturação interna que visa simplificar a estrutura organizacional, eliminando equipas não-essenciais e oferecendo rescisões voluntárias às equipas.