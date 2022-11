As grandes empresas tecnológicas estão a atravessar os mesmos problemas que as restantes. A economia está um período conturbado e isso reflete-se de muitas formas. A Meta poderá ser a próxima a reagir, com despedimentos em massa.

Este não é um processo ainda oficial, mas que deve iniciar-se esta semana. Tudo aponta para que na próxima quarta-feira as notícias comecem a chegar e não vão ser positivas. A grande questão é se vão ser suficientes para resolver os problemas da Meta.

É a vez da Meta reagir à economia

Apesar de ter intenções diferentes, o Twitter iniciou na semana passada um processo que era já esperado por muitos. A indústria tem de se adaptar aos problemas da economia e a forma aparentemente mais simples passa por despedimentos em massa.

A informação mais recente, avançada por fontes próximas à Meta, avança que esta semana a dona do Facebook e do Instagram deverá seguir o mesmo caminho. Vão dispensar uma parte importante dos seus colaboradores esta semana.

Despedimentos em massa esta semana

Não se sabe ao certo quantos funcionários vão ser dispensados, mas estima-se que será um número significativo. A informação mais recente dá conta de que a Meta terá cerca de 87 colaboradores nos seus diferentes escritórios espalhados pelo planeta.

Apesar de ser uma questão preocupante e significativa, esta já vinha a ser anunciada de forma indireta. Desde o início do verão que a Meta mostrava a necessidade de reduzir as suas equipas e focar-se em desenvolvimentos essenciais para a empresa.

Facebook e Instagram vão sofrer cortes

Também na última apresentação de resultados, Mark Zuckerberg revelou a mesma posição, ao revelar que a empresa deveria focar-se em áreas essenciais para a Meta, o Facebook e o Instagram. Ao mesmo tempo, abriu também a porta para redução necessária nas equipas de desenvolvimento e de outras áreas.

Como se viu na última apresentação de resultados, a Meta tem estado a perder parte dos seus lucros e atravessa um período menos positivo. Estas medidas, caso aconteçam, vão tentar reduzir ou abrandar estes problemas no curto prazo.