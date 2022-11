A equipa de Pavel Durov está constantemente a melhorar o Telegram, sempre com muitas novidades. A mais recente versão chega agora, com muitas melhorias, focadas na utilização dos grupos e em novas funcionalidades.

Esta já está disponível, mas chega com mais um recado do criador do Telegram. Foi atrasada vários dias apenas porque a Apple adiou o seu processo de avaliação, algo que deveria ser rápido para uma app desta importância.

Há muitas novidades no Telegram

Foi durante o fim de semana que Pavel Durov e a sua equipa revelaram a mais recente versão desta sua app e do seu serviço de mensagens. Do que publicaram, esta está preparada para abraçar muitas áreas, mas com um foco principal nos grupos.

Claro que tem algumas funcionalidades únicas, que por agora estão apenas acessíveis a quem tem o plano Premium do Telegram. A que se destaca mais é mesmo a tradução de texto, que passa a estar disponível diretamente na app.

Novas funcionalidades nos grupos

Outra novidade está associada aos usernames presentes. Estes passam a poder ser colecionados e negociados pelos utilizadores. Com uma plataforma dedicada para estas transações, os utilizadores podem depois usá-los no Telegram como e quando quiserem.

No que toca aos grupos, temos a maior novidade do Telegram para esta versão. A partir de agora, passam a existir a possibilidade de serem criados tópicos. Estes garantem uma organização maior destas áreas de conversas, podendo ser usados em grupos com mais de 200 utilizadores. Estas vão ser conversas distintas, com áreas dedicadas.

Atualização traz mais mudanças

Por fim, e tanto no iOS como no Android, a interface do Telegram foi melhorada, quer no texto, quer no modo noturno. Também os emojis estão agora mais interativos e podem ser usados e abusados pelos utilizadores, em especial nas reações às mensagens.

Esta nova versão está já disponível, sendo esperada já há alguns dias. A verdade, segundo Pavel Durov, esteve no bloqueio da Apple ao Telegram e à revisão da nova versão da app. Do que revelou, esta era esperada desde a semana passada e ultrapassou em muito as 24 horas que a empresa anuncia.