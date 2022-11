A Siri é uma ajuda para todos os utilizadores do ecossistema da Apple, não se limitando ao iPhone. Esta ajudante virtual estará para receber algumas novidades em breve, para ser ainda mais simples de usar.

Para além de agilizar a sua utilização, a Apple quer que estas melhorias possam dar à Siri mais funcionalidades. Este é um trabalho que está a decorrer e que em breve poderá ser visto por todos os utilizadores.

Grandes mudanças da Apple

Com a Siri é possível aos utilizadores do iPhone, do iPad e até dos Mac darem comandos, pesquisar informações e até realizarem tarefas. Com uma simples instrução de voz, todo o processo torna-se rápido e dispensa qualquer intervenção física do utilizador.

Com uma simples chamada "Hey Siri" tudo acontece, acordando a assistente virtual, colocando-a em escuta. Daqui em diante basta verbalizar o que pretendemos. É precisamente aqui que a Apple estará a trabalhar, para tornar ainda mais simples este comando.

Comando mais simples para a Siri

Do que é avançado, a mudança passará por remover parte do comando, passando de "Hey Siri" para apenas "Siri". Esta poderá parecer uma alteração simples, mas que requer alterações profundas do lado da Apple, em especial no que toca à inteligência associada.

Alem desta mudança, e com o remover de parte do comando, a Apple quer também que seja possível dar comandos encadeados. Estes dispensam estar sempre a invocar a assistente, tal como a Google já o faz no seu assistente pessoal.

Dar ainda mais a esta assistente

Por fim, a Apple parece estar a querer alargar a presença da Siri fora do seu ecossistema, tornado-o capaz de se integrar com outro hardware e com outras apps. Aqui a ideia é aumentar a possibilidade desta assistente ser usada noutros contextos e com outros fabricantes.

Estas melhorias na Siri estão agora a ser desenvolvidas, apesar de não estarem ainda prontas a ser usadas, sendo testadas pelos funcionários da Apple. Espera-se que sejam tornadas públicas durante 2023 ou no ano seguinte, dependendo da sua maturidade.