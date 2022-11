E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Acompanhámos alguns assuntos da Web Summit, falámos da nova arquitetura de 1 nm da TSMC, demos conta do lançamento de dispositivos Doogee e Cubot, e muito mais.

Jack Dorsey, conhecido como um dos criadores do Twitter, tem uma novidade no campo das redes sociais, o Bluesky. Esta é uma nova plataforma completamente diferente para as redes sociais, mas que se entende ser o futuro.

Esta usa uma visão distribuída e agora atingiu um novo estado de maturidade. Para testar e avaliar o seu futuro, a versão beta do Bluesky foi aberta a um conjunto de limitado de utilizadores.

Apesar de ser um dos elementos mais importantes do dia-a-dia das pessoas, nem todas conseguem garantir um sono profundo e saudável. De entre os vários motivos, um muito comum: pesadelos. Perante isto, cientistas pensaram em manipular o sono, de modo a ajudar os que sofrem com pesadelos.

Com a investigação, e embora seja preciso estudar mais o tema, perceberam que essa ajuda pode ser dada às pessoas através de som.

A Web Summit é o maior evento de tecnologia do mundo e Lisboa orgulha-se de receber esta festa mais um ano. Esperam-se 70 mil pessoas ao longo destes 4 dias, com muitas novidades e muita informação.

Hoje, dia 1 de novembro, é o arranque e o Pplware está no centro de toda a ação, trazendo-lhe tudo o que for falado e apresentado no palco principal. Vamos saber o que Paddy Cosgrave e a sua equipa vão mostrar.

O setor da indústria tecnológica está cada vez mais evoluído, tal como seria de esperar. Mas à medida que o tempo passa, a velocidade da inovação tem sido quase assustadora!

A taiwanesa TSMC, que é a maior fabricante de semicondutores do mundo, tem sido o nome mais sonante nessa mesma evolução, Como tal, a empresa asiática vai agora também debruçar-se sobre a criação de chips com um processo de fabrico de apenas 1 nanómetro.

Os Cubot Note 30 e Pocket 3 já tinham sido anunciados há algumas semanas como propostas de entrada de gama, cujos preços de lançamento se posicionam numa faixa abaixo dos 125 €.

O smartphone Note 30 tem um design comercial com um grande ecrã de 6,51". Já o modelo Pocket faz parte de uma gama de smartphones que se destaca pelo ecrã de pequenas dimensões e por um design mais irreverente.

A Doogee é uma empresa tecnológica que se popularizou pelos seus smartphones robustos, contribuindo para a evolução do segmento, principalmente na melhoria das especificações deste tipo de equipamentos, face ao preço. No entanto, também tem uma linha de smartphones básicos mais acessíveis, bem como de vários smartwatches e smartbands. A empresa estreia-se agora num novo segmento com o tablet Doogee T10.

Este modelo com ecrã de 10,1" chega ao mercado, já com capa/teclado e caneta, por menos de 200 €.

Tal como já se esperava, a AMD anunciou oficialmente nesta quinta-feira a sua nova linha de placas gráficas Radeon RX 7000. Estas mais recentes GPUs vêm equipadas com tudo o que há de melhor na tecnologia gráfica da empresa de Lisa Su, para oferecer ao utilizador a melhor experiência a partir do melhor produto.

Os modelos anunciados foram as poderosas Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT. Sem qualquer surpresa, estas novas placas gráficas vão competir diretamente com os modelos topo de gama da mais racente linha da Nvidia, nomeadamente a GeForce RTX 4090.

A NO.1 está no mercado dos smartwatches há muitos anos e tem vindo a melhorar as suas propostas ao longo do tempo. Está agora a apresentar o seu NO.1 DT8 Ultra, uma peça que prima pela elegância e robustez, garantindo uma utilização mesmo em condições mais extremas.

O NO.1 DT8 Ultra oferece ainda especificações como integração de GPS, NFC, capacidade de atender e fazer chamadas via Bluetooth. Venha conhecer mais.

Apesar de toda a confusão a que tem estado exposta, a Huawei não abrandou no desenvolvimento dos seus smartphones e o Mate 50 Pro é a sua última arma. Esta proposta tem estado a mostrar o que vale e agora conquistou o maior destaque no campo da fotografia.

Este smartphone foi avaliado pela DXOMARK e conseguiu mudar o topo desta tabela. Bateu toda a concorrência e é agora o novo líder no campo da fotografia, trazendo a Huawei de volta a um lugar que há muitos anos é seu por direito.

A Microsoft divulgou os resultados do Relatório de Defesa Digital, onde revela que os ciberataques de estado-nação aumentaram o nível de eficácia, passando de uma taxa de sucesso de 20% para 40%, em apenas um ano.

Com base em mais de 43 triliões de sinais diários, o estudo cobre o período entre julho de 2021 e junho de 2022.

Existem milhões de asteroides já identificados, vigiados e as órbitas calculadas não mostram perigo algum para a Terra. O problema são os desconhecidos, os que não os podemos ver a vir em direção a nós. São rochas gigantes o suficiente para causar eventos de extinção em massa. Sim, não podem ser vistos porque estão escondidos pela luz do Sol.

Um exemplo é o objeto “potencialmente perigoso” de 1,5 km de largura, chamado de 2022 AP7. Este é uma das várias grandes rochas espaciais que os astrónomos descobriram recentemente perto das órbitas da Terra e de Vénus.