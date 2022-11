Web Summit 2022: a iServices dá energia aos visitantes…

Lisboa volta a ser palco da maior cimeira de tecnologia do Mundo. Ao longo dos primeiros quatro dias de novembro, a Websummit 2022 está de volta à capital.

A iServices volta a estar presente e volta a dar energia aos visitantes.

iServices: carrinha de reparação na hora, cofres de carregamento... e muito mais

A parceria entre a iServices e a Websummit vem no sentido de oferecer soluções para o público do evento que, estando de alguma forma ligado ao setor tecnológico, depende do seu smartphone, tablet, computador ou smartwatch para fazer negócios, trabalhar ou simplesmente fazer networking.

Através de paredes de cofres de carregamento e mesas de carregadores, disponíveis em todos os pavilhões, ou uma carrinha de reparação na hora, a iServices cobre assim as necessidades de um público cada vez mais exigente na hora de tirar partido dos seus equipamentos tecnológicos.

De acordo com Vânia Guerreiro, diretora de Marketing e Comunicação da iServices...

Em 2022 reiteramos a nossa presença na Websummit em todos os pavilhões. Trata-se de uma das parcerias mais duradouras que mantemos ano após ano, uma vez que a nossa relação começou justamente no ano da sua primeira edição em Portugal. Tratando-se de um evento tecnológico, consideramos que ninguém deve ficar privado de usar os seus equipamentos eletrónicos, seja por uma bateria fraca ou uma avaria. Neste sentido, a iServices conta com mais de 300 soluções de carregamento pelos vários espaços do recinto do evento, e um Laboratórios Móvel para reparar qualquer avaria

O Stand da iServices localiza-se no Pavilhão FIL 4 e o Laboratório Móvel da iServices está localizado entre o Pavilhão FIL 1 e o Altice Arena.

A iServices nasceu em 2011, conta atualmente com 90 colaboradores e está presente de norte a sul do país, com um total de 26 lojas em Almada, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Funchal, Leiria, Lisboa, Oeiras, Porto, São João da Madeira, Sintra, Torres Vedras e Vila Nova de Gaia.

A iServices contabiliza cerca de dez mil reparações por mês em equipamentos multimarca (Apple, LG, Samsung, Huawei, Xiaomi, entre outras) sendo ainda o representante oficial, em Portugal, da marca de drones líder do mercado global, a DJI.