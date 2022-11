Fabricantes alertam que em 2023 as gráficas vão ficar ainda mais caras

Basta ligarmos a televisão ou abrirmos os jornais para rapidamente percebermos que a crise económica, a inflação, os aumentos e a recessão são alguns dos temas que marcam a atualidade. Não é novidade para ninguém que tudo está mais caro em praticamente todos os setores e a tendência é começar a apertar os cordões à bolsa.

Portanto, já não admira que ao longo dos próximos meses, ou até semanas, estes preços ainda aumentem mais. E as mais recentes informações indicam que as fabricantes já alertaram que o preço das placas gráficas vai ficar ainda mais caro no próximo ano de 2023.

O aumento do preço das tecnologias já não é admiração para ninguém. Aliás, não só o aumento mas a variação desse mesmo preço. No entanto, há alguns meses víamos o valor das placas gráficas a disparar essencialmente devido à escassez de componentes que, embora muitos neguem, se devia também em grande parte à prática da mineração de criptomoedas. Mas com a mudança de algoritmo da Ethereum, o preço das GPUs caiu a pique e existem milhares de modelos usados à venda, até diretamente nas ruas de Vietname.

Contudo, atualmente, a situação do aumento global de preços deve-se à inflação económica, muito devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, entre outros fatores.

Fabricantes dizem que as gráficas vão ficar mais caras em 2023

As últimas notícias vindas da indústria tecnológica indicam que há fabricantes a alertar que o preço das placas gráficas vai ficar ainda mais caro em 2023. E não só estes equipamentos, como também se espera uma subida no valor das motherboards. Além disso, estima-se que a situação não melhore a curto prazo.

Em concreto, foi a fabricante chinesa Colorful que deu o alerta para este aumento do preço. A empresa tem planos para aumentar o valor das suas GPUs para um intervalo entre 2% a 3%. Esta percentagem pode não parecer muito significativa, mas acaba por sê-lo dado também a competitividade de outras fabricantes. Há ainda a informação de que outras marcas aguardam o lançamento das novas AMD Radeon RX 7000, que acontecerá hoje (3 de novembro), para definir melhor esse aumento.

Em grande parte, essa subida de preço também se deve ao preço dos componentes que as fabricantes têm que adquirir de diversas marcas localizadas em várias partes do mundo, o que faz com que o custo de aquisição e produção também aumente.

Para já, esse aumento ainda não se fez sentir, mas o próximo ano de 2023 está quase aí à porta e, portanto, ficaremos atentos a essas possíveis mudanças.