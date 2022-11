Afinal, a AMD não criou as novas Radeon RX 7000 para competir com a RTX 4090 da Nvidia

Finalmente foram anunicadas as novas placas gráficas da última geração da AMD, a Radeon RX 7000. Os modelos apresentados foram os mais potentes, ou seja, a Radeon RX 7900 XTX e a Radeon RX 7900 XT.

Naturalmente, o pensamento geral dos consumidores mais atentos a este setor é que estas GPUs vão fazer frente à úiltima linha de gráficas da rival Nvidia. Mas, de acordo com a própria AMD, as novas Radeon RX 7000 não foram criadas para competir com o modelo topo de gama GeForce RTX 4090.

AMD Radeon RX 7000 não chegou para competir com a RTX 4090

Ao final do dia da passada quinta-feira (3), a AMD mostrou as suas primeiras placas gráficas baseadas na sua nova arquitetura RDNA 3, com uma surpreendente construção e capacidade de desempenho. Os modelos revelados foram os mais potentes da linha, nomeadamente a Radeon RX 7900 XTX e a Radeon RX 7900 XT, e rapidamente se imaginou um frente a frente com a topo de gama Nvidia GeForce RTX 4090.

No entanto parace que essa não é, de todo, a intenção da empresa de Lisa Su. Através de uma sessão de perguntas e respostas, que aconteceu logo após a apresentação das novidades, Scott Herkelman, vice-presidente sénir e diretor geral do departamento gráfico da AMD, referiu que o objetivo da empresa é competir no segmento das "GPUs de 1.000 dólares ou abaixo". O executivo diz ainda acreditar que, dentro desse intervalo, a empresa vai conseguir oferecer aos consumidores uma boa relação entre o custo e o desempenho.

Na apresentação, a fabricante norte-americana anunciou que o modelo Radeon RX 7900 XT vai chegar por um preço inicial de 899 dólares enquanto que a Radeon RX 7900 XTX custará 999 dólares. Claro que estes valores devem ficar mais caros assim que as gráficas cheguem ao mercado, a 13 de dezembro, especialmente nas lojas da Europa. Mas realmente, até ver, são valores inferiores àqueles a que já se encontram as GeForce RTX 4090 que, em Portugal, vão desde os 2.000 até quase 3.000 euros.

Para já ainda não foram revelados testes comparativos entre as novas GPUs da AMD e Nvidia, mas estima-se que esses mesmos testes comecem a surgir nas próximas semanas.