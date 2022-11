Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como trocar o router de casa e ter um melhor?

Bom dia Tenho consultado o vosso site onde encontro assuntos de meu interesse e que me têm esclarecido diversos assuntos. Um deles é a questão de substituir o router da MEO por outro para que tenha apenas uma rede em casa e não duas. é neste ponto que eu vos pedia uma ajuda se possível: Eu configurei o router TG789VAC-V2 para modo bridge, para substituir a minha rede MEO por uma rede MESH usando routers DECO P9 . Agora gostaria de uma ajuda em duas questões se for possível: se por alguma razão for necessário desativar o modo bridge no router MEO e passar para o modo normal (modo router) como posso ter acesso novamente ao router MEO uma vez que deixei de ter esse acesso via wifi (por se encontrar em modo bridge). o router da MEO depois de estar configurado para modo bridge, se fiquei ou não sem o serviço "dynip" . Agradeço se possível a vossa ajuda. Desde já os meus cumprimentos Obrigado Fernando Marques

Fernando,

Respondendo às suas questões:

Deverá ligar o cabo de rede a uma das outras portas e aceder à página de configuração do router. É possível que, trocando apenas a porta ethernet onde liga o DECO para uma outra, consiga aceder diretamente ao IP do router Meo (via Wi-Fi do DECO). Pode depender de outros fatores, mas por ser mais simples, merece a pena ser testado. Se configurou esse serviço, então deverá manter-se, já que todas as condições de funcionamento do dynip se mantém. Em todo o caso, e uma vez que será o DECO a gerir a rede, será mais prático configurar o IP dinâmico nesse router, que é onde tem acesso direto.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual é o melhor tarifário para o meu smartwatch?

Boa noite. Comprei recentemente um Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE. Gostaria de saber qual é, na vossa opinião, o melhor tarifário para ter neste equipamento. Pelo que percebi, em Portugal este segmento ainda está muito pouco desenvolvido. Gostava de ler as vossas experiências com este tipo de equipamento. Cumprimentos Filipe Serra

Filipe,

A resposta à sua pergunta vai depender da utilização que quiser dar ao seu smartwatch. Existem 2 possibilidades que deve considerar.

A primeira passa por ter no relógio tudo o que tem no seu smartphone, ou seja, clonar o número e ter ali as chamadas de voz e o acesso aos dados (Internet).

No segundo caso é ter um tarifário próprio e independente, fazendo uso maioritariamente do acesso à Internet, descartando as chamadas de voz.

Numa pesquisa rápida que fizemos, tanto a Vodafone como a NOS têm a possibilidade de ter uma cópia do seu cartão, mas no formato eSIM.

Consulte os links abaixo para mais informação:

Já no segundo caso, apenas encontrámos uma proposta, vindo da MEO. Esta permite ter um tarifário próprio e associado ao smartwatch:

Deve avaliar o que quer usar no seu smartwatch e assim escolher o que pretende.

Lembre-se ainda que poderá tudo o que precisa com o emparelhamento do relógio com o smartwatch, mas nesse caso a ligação irá funcionar através de Bluetooth.

[Respondido por Pedro Simões]

Como mudar a pasta de destino do OneDrive?

Boa tarde, Estou a ter algumas dificuldades em sincronizar pastas no OneDrive. As pastas estão num segundo disco identificado com "D" mas nas opções do Onedrive estas nunca aparecem. O que fiz até agora foi copiar as pastas para C:\users\...\Onedrive, mas acontece que sempre que coloco novos ficheiros na pasta original estes não são sincronizados. Como é que devo fazer? Isabel Cavaco

Isabel, provavelmente está a realizar esta operação da forma incorreta, não indicando ao OneDrive que quer fazer a mudança.

Não basta mover as pastas para o disco D para que a sincronização seja alterada. A Microsoft tem informações detalhadas de como o fazer, como poderá ver no link abaixo:

De forma resumida, o que vai ter de fazer é desassociar a sua conta e voltar a associar. No processo de configuração só precisa de indicar onde quer a sua pasta base, devendo aqui indicar o disco D.

[Respondido por Hugo Cura]

Onde arranjo o Office 2016 para instalar no meu PC?

Bom dia Pplware. Compre uma chave do office 2016 e preciso saber onde posso obter o software para instalar? Obrigado. Avelino Tavares

Avelino,

A Microsoft disponibiliza para download muito do seu software, que depois irá necessitar de uma chave ou de uma assinatura.

No seu caso, e porque quer o Office 2016, terá de fazer o download a versão certa. Como não indicou qual a versão que tem, deixamos abaixo 3 links para escolher o pretendido:

Escolha a versão pretendida, descarregue e instale para depois usar a chave que tem consigo.

[Respondido por Pedro Simões]

Como melhorar o desempenho do meu Windows 11?

Olá Pplware, Preciso da vossa ajuda para tornar o meu PC ainda melhor para os jogos de que gosto. Tenho uma boa máquina, mas sinto que o Windows 11 podia oferecer um pouco mais aos utilizadores. Assim, pedia-vos uma ajuda preciosa para assim conseguir melhorar um pouco o desempenho da minha máquina nestes momentos em que preciso um pouco mais. Têm algum segredo que me podem revelar? Nada de muito complicado, de preferência, e sem ter de colocar mais hardware no PC. Obrigado, Júlio Matias

Júlio,

O Windows 11 tem estado a ser melhorado para conseguir atender a todos os pedidos dos utilizadores, em todas as situações.

Assim, o segredo que temos para lhe dar não é nosso, mas sim da própria Microsoft. A criadora do Windows revelou há pouco tempo um pequeno truque que pode ser usado:

Tenha apenas em consideração que vai ter de abdicar de algumas funcionalidades de segurança, em especial no campo da virtualização.

[Respondido por Pedro Simões]

