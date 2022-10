O Windows 11 está adaptado a quase todas as situações e utilidades, desde o trabalho até aos jogos. Com personalizações simples e rápidas, este sistema consegue dar aos utilizadores o desempenho pretendido.

Como a parte referente aos jogos é cada vez mais importante e relevante, a Microsoft trouxe agora 2 dicas para conseguir que o Windows 11 seja mais eficiente neste cenário. São duas alterações simples e que mudam completamente o desempenho, pela positiva.

O Windows 11 tem muitas medidas de segurança implementadas para garantir a proteção dos utilizadores. Estas isolam os elementos do sistema e garantem que os atacantes não lhe conseguem aceder. Ainda assim, estes podem ter um impacto negativo em determinadas situações.

Conseguimos dar mais desempenho no Windows 11

A primeira mudança que a Microsoft está a propor para melhorar o desempenho do Windows 11 nos jogos é com o desligar da Integridade de Memória. Esta é util para impedir os atacantes de injetarem o seu código malicioso e ajuda a garantir que os controladores carregados para o sistema são assinados e fidedignos.

Para desabilitar esta opção, os utilizadores só precisam de abrir a app Segurança do Windows e depois escolher a opção Segurança do Dispositivo. De seguida, devem abrir a entrada Isolamento do núcleo, seguido do desligar da opção Integridade da memória. No final devem reiniciar o Windows 11.

Mais recursos nos jogos trazem menos segurança

A segunda mudança que a Microsoft entende ser necessária para liberta recursos é a Plataforma de Máquinas Virtuais. Esta fornece serviços de máquinas virtuais principais para o Windows 11 e permite isolar processos mais sensíveis e suscetíveis de serem atacados.

Para desligar esta opção, os utilizadores só precisam de encontrar a entrada Funcionalidades do Windows na pesquisa do Windows 11. Depois disso, devem procurar a opção Plataforma de Máquinas Virtuais, que deve ser desativada para que a opção seja desligada.

Importa destacar que desligar estas duas opções do sistema da Microsoft tem um impacto no sistema a nível da segurança. É garantido que mais recursos ficam disponíveis, mas ao mesmo tempo os utilizadores ficam mais expostos e vulneráveis. Cabe a cada um escolher o que pretende ter no seu Windows 11.