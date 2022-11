Volkswagen diz para as marcas pararem com a publicidade paga no Twitter

O Twitter tem sido um dos temas sobre o qual mais se tem escrito notícias nos últimos dias. A razão é a recente compra da rede social por parte de Elon Musk, o irreverente CEO da marca de carros elétricos Tesla.

Diariamente temos sido bombardeados com informações polémicas sobre esta aquisição, as quais afetam os funcionários da empresa e também os próprios utilizadores. E as últimas notícias indicam que a Volkswagen também já disse às suas marcas para pararem com a publicidade paga no Twitter.

Volkswagen pede às marcas para pararem com publicidade paga no Twitter

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a Volkswagen disse nesta sexta-feira (4) que recomendou às suas marcas para que estas suspendessem a publicidade paga na rede social Twitter, até novo aviso. Este pedido acontece depois que a popular plataforma do pássaro azul foi comprada por Elon Musk.

Segundo os detalhes, aquela que é a principal montadora automóvel da Europa disse em comunicado que "estamos a monitorizar de perto a situação e iremos decidir os próximos passos dependendo da sua evolução".

Esta posição e comentários do grupo Volkswagen, o qual detém várias marcas como VW, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati e Porsche, são semelhantes aos feitos por outras, como a GM e General Mills Inc.

A novela do Twitter tem revelado novos episódios diários, e as mais recentes novidades indicam que Elon Musk pretende despedir metade dos funcionários para cortar nos custos, o que levou esses mesmos funcionários despedidos a processar a rede social. Outra notícia indica que alguns trabalhadores até já estão a dormir mesmo no chão para conseguirem cumprir com as metas impostas pelo CEO da Tesla. Mas uma das mais polémicas novidades reveladas é a intenção de Musk cobrar pelas contas verificadas, assim como aumentar o preço do Twitter Blue.

