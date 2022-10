As mudanças na rede social Twitter, agora de Elon Musk, estão a acontecer. Muitos utilizadores já abandonaram a rede logo quando o anúncio da compra foi feito, tantos outros saíram agora, mas foram também muitos os que voltaram à rede e até os que foram banidos poderão voltar a entrar.

Para quem tem conta verificada, Elon Musk quer que paguem para continuar a ter esse "privilégio". Mas mesmo quem já paga, vai ter que pagar mais.

Elon Musk: quero, posso e mando

Durante anos vimos Elon Musk a contestar as regras do Twitter, mesmo quando se preparava para avançar com o seu negócio de milhões para adquirir a rede social. As ameaças de despedir pessoal foram também feitas numa tentativa de cativar investidor com redução de custos e, logo no primeiro dia, muitos foram aqueles que se viram afastados da empresa.

O The Verge avança hoje que há mais ameaças de despedimento. As ameaças foram dirigidas à equipa que trabalha na verificação de contas do Twitter. Elon Musk quer ver rapidamente os utilizadores com contas verificadas, como figuras públicas, páginas institucionais, empresas... entre outras, a pagar para continuarem a ter o selo de verificação.

Verificações pagas e Twitter Blue mais caro

Caso este sistema não avance rapidamente, a equipa será demitida. No domingo, a equipa de desenvolvimento foi informada que teria até 7 de novembro para lançar o novo recurso, sob pena de irem embora.

O Twitter Blue é uma assinatura mensal paga e personalizável, que oferece acesso exclusivo a recursos premium que permitem personalizar a experiência com o Twitter. Atualmente, a ferramenta está disponível em algumas regiões como EUA, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, por 4,99 dólares.

Publicamente, através da rede social, Musk afirmou no domingo que todo o processo de verificação estaria já a ser reformulado.

Outros planos do magnata para a empresa, passam por eliminar equipas e engenheiros que "não tenham contribuído recentemente para o código base", bem como gestores de nível médio.