Desde sempre que Elon Musk aponta que o Twitter deveria ter muito mais liberdade de expressão. Queria que esta rede social fosse um farol no que toca a dar aos utilizadores um espaço para se expirem.

Se esta era a sua ideia antes da passada 6ª feira, agora que é finalmente dono do Twitter pode começar a colocar em prática as suas boas ideias. Algumas menos positivas estão já em marcha, mas agora anunciou conselho de moderação de conteúdo no Twitter para avaliar contas bloqueadas.

Apesar de ser um defensor férreo da liberdade de expressão, a verdade é que Elon Musk nunca revelou como iria tratar deste tema caso comprasse o Twitter. É um assunto muito sensível e que tem provocado alguma discussão sobre a forma como é gerida.

Se até agora as regras estavam definidas, e as medidas a aplicar a quem as violasse eram conhecidas, há uma grande dúvida sobre o que o futuro trará. Ainda mais que isso, fica por saber como vão ser tratadas as contas que hoje estão bloqueadas por não terem não cumprido os padrões da comunidade.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Uma primeira resposta a este tema parece ter surgido agora do novo homem forte do Twitter. Elon Musk recorreu à sua mais recente compra e rede social favorita para revelar que tinha sido já criado um conselho de moderação de conteúdo.

Nesse mesmo local revelou que nenhuma decisão importante de conteúdo ou redefinição de conta será feita antes da reunião deste conselho. Além disso, e para ser muito claro, anunciou ainda não foi realizada nenhuma alteração nas políticas de moderação do Twitter.

Anyone suspended for minor & dubious reasons will be freed from Twitter jail — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Esta informação é importante e a mensagem transmitida não foi inocente. Muitos ex-utilizadores do Twitter, com contas bloqueadas, estão a mostrar-se próximos de Elon Musk para assim tentar conseguir que os seus bloqueios sejam levantados. Entre estes está o bem conhecido Donald Trump.

Com este novo elemento no Twitter, Elon Musk dá continuidade ao seu plano inicial para mudar o Twitter. A sua primeira medida foi dispensar o CEO da empresa, Parag Agrawal, e vários outros executivos de topo da rede social, não se devendo ficar por aqui.