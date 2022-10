Depois das notícias que confirmaram a compra do Twitter por parte de Elon Musk, muitos foram os que viram "o pássaro a ser libertado" e voltaram à rede social, mas também são muitos aqueles que receiam que a rede se torne num local onde proliferem discursos de ódio e notícias falsas e, por isso, ou por não se identificarem com as ideias de Elon Musk, decidem sair da rede.

As pesquisas a nível mundial por termos que ajudem a eliminar a conta do Twitter dispararam. A pesquisa "how to delete twitter" foi mesmo aos 1011% só nas últimas 24 horas. Se é um dos que também quer sair, saiba como fazer.

"how to delete twitter"?

A frase "how to delete twitter" (como apagar o twitter) tem sido repetida nas pesquisas do Google um pouco por todo o mundo depois do anúncio feito por Elon Musk de que a compra estaria finalizada. Termos semelhantes como "delete twitter" ou "delete twitter account" tiveram um aumento expressivo nas últimas horas, ultrapassando os 1000% nas últimas 24 horas.

Pesquisas relacionadas também tiveram aumentos expressivos. Por exemplo, a procura por alternativas ao Twitter disparou 300% e a pesquisa por Mastodom, o principal concorrente da rede social de Elon Musk, aumentou 455,5%.

Contudo, não existem só pessoas a querer abandonar a rede depois deste negócio. O interesse por "how to sign up to twitter" e "twitter sign up" também aumentaram em cerca de 147% e 50%, respetivamente.

Mas, então, como é que pode eliminar a sua conta?

Em primeiro lugar deverá aceder ao perfil, seguido de "Configurações e Suporte". Em "Sua conta" tem a opção "Desative sua conta".

Surge então a informação:

Você está prestes a iniciar o processo de desativação da sua conta do Twitter. Seu nome, nome de usuário e perfil público não serão mais visíveis em Twiter.com, no Twitter para iOS nem no Twitter para Android.

Existe mais informação adiciona, mas apenas tem que seguir com a opção "Desativar". Poderá também seguir esta ligação.

O processo de desativação da conta é muito semelhante nas aplicações móveis.

Vai sair do Twitter depois deste negócio?