Rodas nas sapatilhas estão de volta e aumentam a velocidade da marcha em 250%

Recorda-se das sapatilhas com rodas que foram um sucesso entre os mais novos, há uns anos? Pois bem, saiba que a evolução tecnológica devolveu essa tendência, mas, desta vez, a promessa passa por aumentar a velocidade da marcha em 250%.

Esta novidade será conhecida pelo nome de Moonwalkers.

Um grupo de engenheiros de robótica da Carnegie Mellon University dedicou-se à empresa Shift Robotics para desenvolver os Moonwalkers. Contrariamente ao que possa estar a imaginar, estes são tão fáceis de usar quanto um tapete rolante. Para isso, basta atá-los aos pés e deixar-se ir, enquanto “caminha” com um aumento considerável de velocidade.

Estas plataformas podem ser utilizadas em quase todos os tipos de sapatos, pois contam com um sistema de cordões que permite a adaptação, semelhante a uma sandália. Cada unidade possui um motor elétricos de 300 watts, que alimenta um conjunto de oito rodas de poliuretano semelhante àquele que encontramos nos patins em linha. No entanto, são mais pequenos do que aqueles que encontramos nesses e as rodas não estão dispostas em linha.

Mais do que isso, os sensores das plataformas monitorizam a marcha do utilizador enquanto os algoritmos ajustam automaticamente a potência dos motores para sincronizar os dois pés.

A alegação de que os Moonwalkers aumentam a velocidade da marcha em 250% parte do pressuposto de que a maioria das pessoas anda a cerca de 2,5 a 4 mph. Posto isto, as plataformas prometem uma velocidade máxima de 7 mph. Além disso, podem ser utilizadas em escadas, pois há um comando, ativado pelo pé, que bloqueia as rodas.

Esta forma incomum de se deslocar está a ser desenvolvida pela Shift Robotics e deverá custar perto de 1.400 dólares. As primeiras entregas deverão acontecer, previsivelmente, em março do próximo ano. Contudo, e por serem cada vez mais comuns, é normal se este prazo não for cumprido, pela possibilidade atrasos.

Leia também: