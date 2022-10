Acabou o namoro. Elon Musk anuncia compra do Twitter

Depois de vários meses de avanços e recuos, Elon Musk finalmente anuncia que o Twitter é seu. Um investimento que lhe custou cerca de 44 mil milhões de dólares. Num tweet, como seria de esperar, o multimilionário fez saber que está fechado o negócio.

Num vasto texto disponibilizado e direcionado aos investidores, Musk explicou os motivos que o levaram a finalmente finalizar a compra.

Elon Musk finalmente é o dono do Twitter

Depois de ter entrado de forma bizarra nas instalações da rede social, carregando um lavatório, o magnata fez saber que fechou o negócio.

Eu queria entrar em contacto pessoalmente para partilhar a minha motivação em adquirir o Twitter. Tem havido muita especulação sobre por que comprei o Twitter e o que penso sobre publicidade. A maior parte está errada.

Segundo Musk, a razão pela qual adquiriu o Twitter prende-se pela importância que este canal tem para o futuro da civilização, para haver uma área digital comum, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência.

Segundo refere, atualmente, existe um grande perigo de que as redes sociais se fragmentem em câmaras de eco de extrema direita e extrema esquerda, que só geram mais ódio e dividem a sociedade.

O texto é extenso e toca em vários pontos que o novo dono sempre rebateu. Ele refere que na procura incansável por cliques, grande parte dos meios de comunicação social tradicional alimentou e atendeu a estes extremos polarizados, pois acreditam que é isso que traz dinheiro, mas, ao fazê-lo, perde-se a oportunidade de diálogo.

Por isso comprei o Twitter. Eu não fiz isso porque seria fácil. Não fiz isso para ganhar mais dinheiro. Fiz isso para tentar ajudar a humanidade, a quem amo. E faço isso com humildade, reconhecendo que o fracasso em perseguir este objetivo, apesar dos nossos melhores esforços, é uma possibilidade muito real.

A passagem de Musk pelo Twitter traz algumas incertezas à própria estrutura. Segundo foi anteriormente veiculado, Musk terá dito aos investidores que quer duplicar a receita do Twitter em três anos (relembramos que ano passado a rede faturou apenas 5 mil milhões de dólares).

Além disso, o novo proprietário da rede social disse que tem planos para cortar 75% da equipa, de acordo com o The Washington Post. As vozes ao redor desta compra são unânimes, não foi um grande negócio. Mas Musk sabe disso.

O multimilionário tinha até a próxima sexta-feira (28) para concluir a aquisição do Twitter. Caso não a fizesse, seria obrigado a enfrentar um processo aberto pela rede social que exigia ao magnata o pagamento de 44 mil milhões de dólares por ter desistido da aquisição.

Leia também: