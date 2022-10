Poucas são as pessoas que atualmente não conhecem Elon Musk e as suas ações nem sempre lógicas e refletidas. O homem forte da Tesla e da Space X tem um historial único de asneiras, comentário absurdos e atos que poucos considerariam de uma pessoa normal e sã.

Pois o bom conhecido Elon Musk acaba de surpreender todos com uma das suas ações (provavelmente) irrefletidas! Entrou na sede do Twitter há poucas horas a carregar um lavatório e, claro, publicou esta sua ação na sua rede social favorita.

Mas afinal o que se passa com Elon Musk?

Sim, é muito provável que Elon Musk ainda consiga surpreender muita gente com as suas ações. Estas servem para se promover e para se mostrar ao mundo, mas também revelam uma faceta sua que poucos entendem ou sequer querem compreender. É um excêntrico e aprendemos a viver com isso.

Pois o homem mais rico do planeta acaba de fazer mais uma das suas ações que ultrapassam o que será considerado lógico. Entrou no edifício do Twitter e carregava apenas e só um lavatório, falando com alguém que filmava toda a cena.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

O que vai um lavatório fazer para o Twitter?

A razão para esta sua jogada? Apenas o próprio poderá comentar e explicar, mas a verdade é que a publicação feita tem apenas a frase "Entering Twitter HQ — let that sink in!". Esta pode ser uma referência clara a "afundar" ou, o mais provável, "ser completamente compreendido", mas só mesmo o patrão da Tesla o saberá.

Ao mesmo tempo, e numa clara referência ao negócio da compra do Twitter que estará para acontecer a qualquer momento, a sua biografia na sua conta da rede social foi mudada. Passou a ter apenas a frase "Chief Twit", preparando também a sua nova posição.

Compra da rede social vai mesmo acontecer?

A compra do Twitter por Elon Musk parece estar a tomar a sua forma final. O CEO da Space X tem até à próxima sexta-feira para a formalizar de forma definitiva, segundo as ordens do tribunal. As conversas finais com os bancos que a vão financiar já foram tidas e deverá ser algo que será apresentado muito em breve.

Depois de muitos avanços e recuos, a compra do Twitter parece ser inevitável. Ao mesmo tempo, esta ação parece mostrar claramente que irá acontecer, mesmo que resulte de mais uma ação pouco lógica de Elon Musk, conhecido por ser extravagante.