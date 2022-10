A (eventual) compra do Twitter por Elon Musk tem sido uma verdadeira novela. O homem forte da Tesla tem avançado e recuado de forma quase aleatória bem ao estilo do que pratica em outras áreas das suas muitas ações.

Este negócio parece agora estar a ganhar um novo fôlego e poderá estar terminado muito em breve. Fontes próximas com esta compra avançam que será já na próxima sexta-feira que Elon Musk vai mesmo fechar a compra do Twitter. Será que é desta vez?

A compra do Twitter vai mesmo avançar

Se a ideia inicial desta compra deixou muitos admirados e até perplexos, a verdade é que as ações seguintes não tiveram um impacto menor. O criador da Space X e de outras empresas acabou por recuar na compra, acabando com um processo em tribunal para o forçar e terminar este negócio.

Agora, e segundo várias fontes, o passo final poderá acontecer em breve. Esta semana terá acontecido uma reunião entre Elon Musk e vários bancos que vão financiar uma parte importante da compra desta rede social-

Processo com os bancos prestes a terminar

Estes bancos vão ser responsáveis por garantir 13 mil milhões de dólares deste financiamento e estão a terminaram de criar o contrato de crédito final. O passo que agora estará a acontecer é a assinatura da documentação do processo, um dos últimos passos a acontecer antes de enviar o dinheiro para Elon Musk.

Nessa mesma reunião, Elon Musk garantiu que o negócio é mesmo para avançar e que conta apresentar na próxima sexta-feira a sua formalização. Esta não é uma data aleatória, mas sim a que foi imposta pelo tribunal como limite para que o negócio aconteça.

Elon Musk tem mesmo de terminar o negócio

Claro que todas as partes evolvidas no processo, desde Elon Musk até ao próprio Twitter, recusaram até agora comentar esta eventual novidade. Dado o passado de Elon Musk, este pode ser apenas mais um passo em falso e não levar a lado nenhum.

As últimas semanas têm trazido algumas novidades, com informações a darem como certo que Musk poderá despedir uma grande parte dos funcionários do Twitter. Ao mesmo tempo, surgiu também a ideia, entretanto refutada, que o governo dos EUA poderia estar a investigar parte destes negócios.