Sendo uma das figuras mais mediáticas do momento, Elon Musk tem atraído para si alguma atenção não desejada. Parece estar em todas as frentes e em todos os temas da atualidade e tomado posições firmes em alguns temas.

Esta sua posição única parece estar agora a chamar para Elon Musk mais do que pode desejar. Informações reveladas dão como certo que os negócios do criador da Space X estão a ser avaliados e podem ser alvo de investigações mais profundas.

Os muitos negócios de Elon Musk

É inegável a ajuda que Elon Musk trouxe ao povo da Ucrânia com a sua oferta da Starlink. Esta é a forma de comunicação de eleição das tropas no terreno e que de outra forma não poderiam desenvolver as suas ações no combate às forças da Rússia.

Ainda assim, e fruto da influência que já tem, Elon Musk e os seus negócios podem em breve ser avaliados e investigados. A posição e alguns comentários do homem forte da Space X face à Rússia parece não ter agradado à equipa de Joe Bidden. Houve ainda a sua posição inicial sobre manter a Starlink na Ucrânia.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

EUA estão a investigar estas ações

Fontes próximas das autoridades dos EUA revelaram que Joe Biden encara os negócios de Elon Musk como um potencial risco para a segurança nacional. Está presente em demasiadas frentes e qualquer uma delas pode ter um impacto muito grande no que toca à segurança do país.

Para além da Starlink e da Ucrânia, há ainda a sua posição de poder na compra do Twitter e no financiamento que esta está a receber. Parte destas verbas vêm de fora dos EUA e de fontes que consideram pouco confiáveis. Falamos do príncipe Alwaleed bin Talal, da Arábia Saudita, e da bolsa de ativos digitais chinesa Binance e o fundo soberano do Qatar.

Starlink é apenas a ponta do iceberg

Por agora, o governo dos EUA ainda não confirmou esta posição e a análise que estará a fazer. No entanto, a equipa de Joe Biden estará apenas procurar os mecanismos e órgãos mais adequados para submeter os negócios de Elon Musk a uma revisão de segurança completa.

Muitas das suas empresas dependem de serviços prestados a esta entidade e isso é certamente um fator importante. A necessidade de Elon Musk estar próximo do governo dos EUA pode ser aqui um fator importante e que levará a mudar as suas posições.