Os smartphones são hoje uma das principais formas de captar imagens, fotos e até vídeos. É algo natural e constante, sempre com muitas mais do que as que queremos realmente guardar e rever mais tarde.

Em muitas destas fotos temos presente elementos e pessoas que não queremos. Há formas de as retirar, mas normalmente são complicadas. A Xiaomi facilita este trabalho e a sua app Galeria é o ponto central. Veja assim como apagar pessoas das fotos de forma simples num Xiaomi.

Com todos os recursos de IA que estão hoje à disposição dos utilizadores, há muitas tarefas que são agora simplificadas. Estes algoritmos conseguem processar a informação de forma mais rápida e com um grau de detalhe muito maior, face ao que seria normal.

É precisamente esta IA que a Xiaomi coloca a trabalhar para os utilizadores, no que toca a remover elementos das fotos, em especial pessoas de forma automática. Este é um recurso acessível na app Galeria.

Para o usarem devem primeiro escolher quais as fotos que querem alterar e que tenham pessoas presentes. Na área de visualização das fotos, devem carregar no segundo ícone, associado ao editar da imagem. Dentro desta nova área, devem escolher a opção IA.

Das opções que a área IA oferece, deve escolher a opção apagar, que fica acima desta área de opções da app Galeria da Xiaomi. É agora que vão ter de selecionar o tipo de eliminação querem realizar. Claro que a opção remover pessoas é a indicada, sendo que de imediato é detetada a presença de pessoas nas fotos.

Estas vão ser marcadas com diferentes cores para o utilizador perceber as diferenças e assim escolher melhor. Podem carregar em cada uma das pessoas e ver a diferença. Devem no final, escolher a pessoa para apagar e carregar no X que fica nesse retângulo apresentado. De imediato a pessoa é removida, devendo a imagem ser gravada no Xiaomi novamente.

Como podem ver na imagem final, o espaço que fica é preenchido com recurso à IA para se revelar o mais natural possível. Nem sempre funciona de forma perfeita, dependendo das fotos que vão ser alteradas. Ainda assim, é uma ferramenta excelente e útil para muitas situações.