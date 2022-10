Como vai ficar o Twitter depois da compra de Elon Musk? Com menos 75% da equipa

Elon Musk quer o Twitter do seu lado e a compra vai mesmo avançar, mesmo que para isso tenha que pagar, segundo ele "demasiado" dinheiro. No processo que decorreu entre a decisão de compra e a quase desistência muito se escreveu sobre esta novela e os despedimentos foram um dos pontos abordados que deverão mesmo acontecer.

Num anúncio aos investidores, o CEO da Tesla revelou que tem planos para cortar quase 75% da equipa que trabalha na rede social.

A rede social Twitter tem sido a protagonista de uma "novela" com Elon Musk como vilão ou, para muitos, como o herói que irá transformar a rede social. Até dia 28 de outubro, terá que decidir se vai ou não comprar a rede social pelo valor de 44 mil milhões de dólares, sob pena de ir a julgamento.

Twitter terá menos 5500 funcionários

Já em abril se falou nesta possibilidade, mas agora há mais desenvolvimentos. Elon Musk anunciou aos investidores do Twitter que planeia fazer um corte de quase 75% da equipa da rede social quando assumir o controlo da empresa, um assunto que deverá ter mais desenvolvimentos concretos até ao dia 28 de outubro.

Depois da compra, Elon Musk quer manter a rede social com pouco mais de 2000 trabalhadores, colocando cerca de 5500 no desemprego. Na verdade, esta é apenas a tendência atual do segmento. Devido à recessão económica e à necessidade de apresentar valores positivos aos investidores em termos de lucros, as empresas estão a despedir.

As consequências nefastas para os utilizadores

O Twitter mesmo que não existisse compra, já teria planos para reduzir o pessoal nesta ordem de despedimentos, segundo o The Washington Post. No entanto, depois desta informação ser divulgada na imprensa, o advogado da empresa terá enviado um e-mail interno a revelar que no Twitter não estavam previstos nenhum despedimento em massa.

Caso estas demissões aconteçam, o Bloomberg avança, segundo especialistas, que a decisão poderá afetar os milhões de utilizadores da rede social, já que o risco de possíveis ataques poderá aumentar e deixar os membros da comunidade mais expostos a material ofensivo.