Elon Musk está novamente pronto para comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares

O assunto da compra da popular rede social Twitter pelas mãos do controverso CEO da Tesla já deu muito assunto para ser debatido. A intenção de Elon Musk em comprar a plataforma ficou suspensa devido a algumas condicionantes que não eram do agrado do executivo.

No entanto, as mais recentes informações indicam que Elon Musk está novamente interessado na compra da rede social, pelo mesmo valor inicialmente proposto de 44 mil milhões de dólares.

Elon Musk quer novamente comprar o Twitter

A compra do Twitter é uma história que já deu tantas voltas que já nem se sabe muito bem em que ponto se encontra. Depois de muito 'vai-não vai', os dados mais recentes indicam que Elon Musk está interessado em manter a proposta da compra da rede social pelo valor original de 44 mil milhões de dólares. Esta informação foi revelada através de documentos referentes a valores mobiliários nesta terça-feira (4) que apontam para o fim de uma batalha legal que poderia ter forçado o CEO a pagar.

Assim, este acordo dará poder ao dono da Tesla para controlar uma das redes sociais mais influentes de sempre, ao mesmo tempo que terminará com meses de problemas judiciais que mancham o nome do Twitter e a reputação de Elon Musk.

Como tal, nesta segunda-feira (3) o executivo enviou uma carta à rede social a informar que pretendia prosseguir com o acordo, com os valores originais, caso o juiz do Tribunal de Delaware suspendesse o processo. Além disso, uma fonte familiarizada com a plataforma social avançou à Reuters que numa audiência na manhã desta terça-feira o juiz solicitou que ambas as partes dessem o parecer até à noite.

A intenção do negócio aconteceu inicialmente no mês de abril deste ano, fazendo com que as ações do Twitter aumentassem em 12,7% para 47,93 dólares e as ações da Tesla subissem cerca de 2,4%. No entanto sucederam-se vários acontecimentos que puseram em causa o decorrer do processo de compra, sobretudo relacionados com a existência de bots na plataforma, o qual acabou por ser suspenso, originando ainda uma significativa tensão entre ambas as partes.