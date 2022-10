Apple já terá garantido os chips de 3 nm da TSMC para o M2 Pro e M2 Max

A TSMC é a maior fabricante de semicondutores do mundo e no seu leque de clientes conta com alguns dos nomes mais poderosos da indústria tecnológica, como a Apple, AMD, Intel, Qualcomm, Nvidia, entre outros.

Neste setor, o primeiro com a melhor proposta é o que acaba por garantir a produção da gigante taiwanesa. Como tal, segundo os dados recentes, a Apple já terá garantido os inovadores chips de 3 nm da TSMC para o seu M2 Pro e M2 Max destinados ao próximo MacBook.

Apple terá os chips M2 Pro e M2 Max de 3 nm da TSMC

Ainda recentemente informávamos que poucas empresas estariam interessadas no processo de fabrico de 3 nm da TSMC. Por exemplo, nomes de peso como a AMD, Nvidia e Intel deixaram, para já, de querer encomendar esta avançada litografia da fabricante de Taiwan, o que deixa a empresa numa situação delicada.

Mas a fiel Apple continua interessada em adquirir estes avançados componentes. E de acordo com os mais recentes relatórios vindos da indústria, a empresa de Cupertino já terá feito um grande pedido à TSMC de forma a encomendar os seus chips de 3 nm destinados à produção dos seus SoCs M2 Pro e M2 Max, que serão integrados nos próximos MacBook Pro.

A marca da maçã já estreou o chip de 4 nm nos seus novos iPhone 14 Pro e Pro Max, através do poderoso SoC A16 Bionic. Este chip conta com 16 mil milhões de transístores, o que representa cerca de mil milhões a mais do que o A15 Bionic presente no iPhone 13 e iPhone 14. Para além disso conseguiu também um desempenho de até 10% superior e um consumo energético de menos 20%.

Mas a Apple procura outros voos e então vai usar o processo de 3 nm, que é a litografia mais avançada da próxima geração. E de acordo com as informações reveladas, o futuro chip M2 Pro será designado de Rhodes Chop, contará com um processador de 10 núcleos e uma GPU de 20 núcleos. Já o M2 Max terá como nome de código Rhodes 1C e terá um CPU de 12 núcleos e uma GPU de 38 núcleos.

Há ainda detalhes sobre o M2 Ultra (Rhodes 2C) com 25 núcleos de CPU e 76 núcleos de GPU; e também do poderoso M2 Extreme, com um processador de 48 núcleos e uma gráfica de 152 núcleos.