Parece que há poucas empresas interessadas nos chips de 3 nm da TSMC

No mundo da indústria dos chips há um nome que se destaca dos demais que é o da taiwanesa TSMC. Esta é considerada como a maior fabricante de semicondutores do mundo, tendo como clientes algumas das mais poderosas marcas deste setor.

Mas há agora a informação de que as coisas não parecem correr tão bem como esperado para a gigante de Taiwan, nomeadamente quanto ao seu processo avançado de fabrico. Os detalhes indicam que as suas clientes Nvidia, Intel e AMD não vão adquirir os seus inovadores chips de 3 nm, e que apenas a Apple mantém o interesse nesta compra.

Gigantes não vão comprar os chips de 3 nm da TSMC

Quando falamos da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sabemos que estamos a falar da mais importante e poderosa indústria de componentes da atualidade. Mas tal não significa que tudo corra conforme esperado, pois os problemas e imprevistos acontecem a qualquer empresa, seja ela grande ou pequena.

O problema que a taiwanesa está agora a enfrentar é o facto das suas importantes clientes Nvidia, AMD e Intel deixarem de ter interesse na compra de chips produzidos no novo processo de fabrico de 3 nm da TSMC. E as informações indicam que apenas a Apple continua interessada na aquisição destes avançados componentes.

Foi apenas há cerca de dois meses que C. C. Wei, presidente da TSMC, deu o 'OK' para o início da produção em massa deste que é o processo mais avançado atualmente. Contudo, nada fazia prever que agora estas três grandes empresas, que são as mais importantes no segmento dos processadores e das placas gráficas, já não quisessem comprar estes chips.

Assim, a taiwanesa parece manter apenas o interesse da marca da maçã, onde o processo de 3 nm será usado nos SoCs M3 e A17 Bionic. Como tal, a TSMC terá que se focar noutros mercados e clientes, possivelmente ligados ao ramo automóvel e da robótica, entre outros.

Certamente que esta não é uma situação agradável para a TSMC, uma vez que a Samsung também está a jogar alguns trunfos neste mercado.

