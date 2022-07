É oficial: Samsung dá início à produção dos chips de 3 nm e ultrapassa a TSMC

A concorrência no setor dos chips eletrónicos tem estado bastante acesa, o que acaba por ser aliciante sobretudo para os fãs deste setor. E à medida que o tempo avança, percebemos que a liderança é mesmo algo relativo e, como tal, pode mudar praticamente do dia para a noite.

Neste sentido, a Samsung tinha prometido e agora é mesmo oficial, a fabricante sul-coreana já deu início à produção dos seus chips fabricados no processo de fabrico de 3 nm. Como tal, a TSMC, que é a atual líder no setor dos componentes, ficou assim para trás nesta corrida.

Samsung inicia produção dos chips de 3 nm

Há menos de uma semana havíamos informado que a Samsung pretendia ultrapassar a gigante TSMC e prometeu anunciar o fabrico de chips de 3 nm na semana seguinte. E, tal como diz o ditado, "meu dito, meu feito".

Nesta quinta-feira (30) a fabricante sul-coreana anunciou oficialmente que já deu início à produção dos chips com litografia de 3 nm. Esta é assim uma verdadeira vitória e um avanço sobre a rival de Taiwan. Recordamos que a TSMC só deverá iniciar a produção dos chips com este processo de fabrico apenas durante o segundo semestre deste ano de 2022.

De acordo com os dados revelados, os chips com o novo processo são até 45% mais eficientes ao nível energético comparativamente com os de 5 nm. Os componentes contam com uma área 16% menor e a sua performance será até 23% mais elevada.

A Samsung publicou a novidade no seu site oficial, onde adicionou duas fotografias onde os vários responsáveis pelo projeto seguram em mãos os novos waffers na sua linha de produção da Samsung Electronics Hwaseong Campus. Na primeira imagem deste artigo vemos também os colaboradores a levantar 3 dedos para a foto, como simbolismo da litografia de 3 nm.

Por sua vez, a fabricante também revelou alguns objetivos futuros, especificamente para uma segunda geração dos chips de 3 nanómetros. Nessa altura, estima-se que os componentes consigam consumir menos 50% de energia, contem com menos 35% de área e um aumento de desempenho a rondar os 30%.

Segundo a Samsung, estes chips destinam-se sobretudo a aplicações de computação com "alta performance e um baixo consumo de energia". Numa próxima fase, serão orientados para smartphones e outros equipamentos móveis.

As primeiras unidades destes chips serão fabricadas apenas na fábrica de Hwaseong, na Coreia do Sul.