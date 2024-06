TSMC considerou transferir as suas fábricas para fora de Taiwan, mas tal é impossível

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é um dos players mais relevantes da indústria dos semicondutores, fornecendo alguns dos maiores nomes da indústria tecnológica, como a Apple e a cada vez maior NVIDIA. Agora, sabe-se que a empresa de Taiwan considerou transferir as suas fábricas para fora da ilha onde nasceu, tendo percebido que tal é impossível.

Conforme recordado pela Reuters, as tensões entre a China e Taiwan aumentaram desde que Pequim lançou jogos de guerra em torno da ilha democraticamente governada, no mês passado. Isto, após a tomada de posse do Presidente de Taiwan, Lai Ching-te, que o país denuncia como "separatista".

Perante estas tensões com a China, a TSMC afirmou, na terça-feira, que manteve conversações sobre a transferência das suas fábricas de chips para fora da ilha. Contudo, a empresa percebeu que tal seria impossível, uma vez 80 a 90% da sua capacidade de produção se encontra em Taiwan.

A instabilidade no Estreito de Taiwan é, de facto, um fator a ter em conta na cadeia de abastecimento, mas quero dizer que não queremos que aconteçam guerras.

Disse C.C. Wei, presidente da TSMC, aos jornalistas, após a assembleia geral anual da fabricante de semicondutores de Taiwan, cujos principais clientes incluem a Apple e a NVIDIA.

Potencial conflito entre a China e Taiwan não desvalorizam a TSMC

Apesar das tensões entre Taiwan e a China, a Reuters revela que a possibilidade de guerra e o potencial impacto de um conflito nas cadeias de fornecimento de semicondutores não foram temas abordados, oficialmente, na feira anual de tecnologia Computex, que decorre esta semana em Taipé, a capital de Taiwan.

Ainda ninguém está preocupado com isso [...] É claro que há sempre atividade militar ou confrontos, mas, mais uma vez, Taiwan é muito importante para a Inteligência Artificial - até os chineses sabem disso. Estamos bem, sem problemas.

Disse Frank Huang, presidente da Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC), aos jornalistas presentes no evento, quando questionado sobre se os clientes estrangeiros estavam a pressionar as empresas de Taiwan para não produzirem no país, considerando a relação com a China.

Reiterando a importância de Taiwan na cadeia global de fornecimento de chips, Lisa Su, diretora-executiva da Advanced Micro Devices (AMD), disse que "fazemos muito do nosso fabrico aqui com fornecedores-chave como a TSMC... E também temos uma série de parceiros que nos ajudam a construir o ecossistema aqui em Taiwan". Na sua perspetiva, "é muito importante ter um ecossistema global".

