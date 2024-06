AnTuTu anuncia novo benchmark para carros elétricos e Xiaomi SU7 está longe do esperado

Todos conhecemos a Antutu como dedicada a medir o desempenho dos smartphones e avaliar as suas prestações. Esta empresa tem agora uma novidade, que aplicou aos carros elétricos. Já consegue avaliar o desempenho dos carros elétricos, tendo agora mostrado os primeiros resultados. Curiosamente, o Xiaomi SU7 ficou bem longe do esperado.

AnTuTu tem benchmark para carros elétricos

A popular plataforma de benchmark AnTuTu anunciou a sua nova app de benchmark dedicada aos carros elétricos. O objetivo desta é avaliar objetivamente o desempenho do sistema de entretenimento destes veículos, testando o SoC e a RAM e armazenamento disponíveis, assim como o faz com a app de benchmark dos smartphones.

Com este novo anúncio, a AnTuTu publicou as lista de pontuações de alguns veículos testados no mês passado. As três primeiras posições são ocupadas pelo Zeekr 007, pelo Xpeng X9 e pelo Mercedes EQE, por esta ordem. Há outros carros elétricos conhecidos na lista, incluindo o Xpeng P7i no 8.º lugar, o Nio ET7 no 12.º lugar, o Polestar 2 na 14.ª posição e o Audi Q4 e-tron no 17.º lugar.

O Xiaomi SU7 está ainda longe do esperado

O recém-lançado Xiaomi SU7 também está na lista, mas com pontuação abaixo do esperado. Alguém já fez uma nova rodada do SU7 neste mês e alcançou 957.833 pontos, o que o coloca no quarto ritmo do ranking atual. Talvez uma classificação atualizada em junho reflita isso. Para que conste, o veículo funciona com um SoC Qualcomm Snapdragon 8295.

Este é compensado com 16 GB de memória e 128 GB de armazenamento, o que leva a que a sua pontuação do benchmark carregada no backend da versão do carro AnTuTu seja de 957.833.

Pela experiência anterior da AnTutu, os resultados do Xiaomi SU7 atingem o nível do escalão de topo. Espera-se por isso que a pontuação deste carro elétrico da Xiaomi suba em breve e que o SU7 ganhe uma posição mais destacada.

A nova app de benchmark da Antutu precisará ainda de algum tempo para ganhar força e recolher informações e resultados mais extenso. Será interessante ver qual marca tem o sistema de entretenimento mais rápido e de que forma isso afeta as propostas de cada marca.