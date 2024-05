Se a China invadir Taiwan, ASML e TSMC podem desativar remotamente as máquinas de chips

Com a possibilidade de a China invadir Taiwan em cima da mesa, e sendo este um país tão relevante para a indústria dos semicondutores, a TSMC e a ASML revelaram poder desativar remotamente o equipamento de fabrico de chips, caso o país asiático se mova contra a ilha.

Há muito que a China afirma que Taiwan lhe pertence, com o Presidente Xi Jinping a defender a unificação e a recusar-se a tirar uma intervenção militar dos planos. Para a indústria dos semicondutores, isto é particularmente preocupante, pois cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo são fabricados na ilha.

Segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto, citadas pelo South China Morning Post, funcionários do governo dos Estados Unidos da América (EUA) expressaram aos seus homólogos holandês e taiwanês preocupação sobre o que aconteceria, se a China invadisse a ilha responsável pela produção da grande maioria dos semicondutores mais avançados do mundo.

Conforme assegurado, perante essa questão, a ASML Holding e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dispõem de meios para desativar as máquinas de fabrico de chips mais sofisticadas do mundo, no caso de a China invadir Taiwan. Aliás, os Países Baixos já conduziram simulações de uma possível invasão, por forma a avaliar melhor os riscos.

A desativação remota diz respeito às máquinas de litografia extreme ultraviolet da ASML, sediada nos Países Baixos, conhecidas na indústria como EUV. A TSMC é o seu maior cliente individual.

As máquinas EUV utilizam ondas de luz de alta frequência para imprimir os mais pequenos transístores de microchips existentes, criando semicondutores que têm aplicações em matéria de Inteligência Artificial, bem como aplicações militares mais sensíveis.

A ASML, sediada em Veldhoven, é a única fabricante mundial destas máquinas, que são vendidas por mais de 200 milhões de euros cada uma. Do tamanho de um autocarro urbano, uma EUV requer manutenção e atualizações regulares.

Segundo as fontes, que pediram anonimato, a empresa pode forçar remotamente uma desativação, que funcionaria como um interrutor de segurança.

ASML possui tecnologia importante, que não pode cair nas "mãos erradas"

Há muito que a tecnologia da ASML é objeto de intervenções governamentais destinadas a evitar que caia nas mãos erradas. Os Países Baixos proíbem a empresa de vender máquinas EUV à China, por exemplo, devido ao receio dos EUA de que estas possam dar ao seu rival uma vantagem em matéria de chips.

Aliás, foi a pedido dos EUA, também, que os Países Baixos começaram, este ano, a suspender as exportações das máquinas de fabrico de chips mais sofisticadas da ASML. Segundo a Bloomberg, mesmo antes de a proibição entrar em vigor, as autoridades americanas pediram à ASML que cancelasse algumas remessas previamente programadas para clientes chineses.

A ASML já forneceu mais de 200 destas máquinas a clientes fora da China desde que foram desenvolvidas, pela primeira vez, em 2016, tendo a TSMC adquirido mais máquinas do que qualquer outra fabricante de chips.

Segundo as pessoas familiarizadas com o tema, as máquinas EUV requerem uma manutenção muito frequente e, sem as peças sobressalentes da ASML, deixam rapidamente de funcionar.

Mais, a ASML oferece a alguns clientes contratos de serviços conjuntos, por via dos quais eles próprios tratam de alguma da manutenção de rotina, permitindo que clientes como a TSMC acedam ao sistema das suas próprias máquinas.