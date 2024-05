Humane procura um comprador após o fracasso do AI Pin

A Humane, startup conhecida por ter desenvolvido o AI Pin, um dispositivo que projeta informação na palma da mão do utilizador, está à procura de um comprador. A empresa fundada por antigos funcionários da Apple espera ser vendida por "entre 750 milhões e mil milhões de dólares".

O fracasso do AI Pin...

O anúncio da venda da Humane surge apenas alguns meses depois do lançamento do seu primeiro produto, que foi fortemente criticado por youtubers, jornalistas e especialistas em tecnologia devido ao seu fraco desempenho.

O AI Pin, em particular, é um pequeno dispositivo que pretende funcionar como um assistente vestível e tornar os utilizadores menos dependentes do seu smartphone. Pode ser usado, como um alfinete, à altura do peito, projetando informações através da palma da mão.

O AI Pin da Humane tem o seu próprio sistema operativo, chamado Cosmos, que utiliza uma rede de algoritmos de IA para gerar respostas de voz ou até fazer o reconhecimento de imagens, já que tem uma câmara incorporada. O problema, de acordo com as pessoas que puderam testar o dispositivo, é que as respostas do assistente são lentas, as animações são agitadas e a experiência, em termos gerais, não é o que se esperaria de um assistente pessoal alimentado por IA.

Além disso, as funcionalidades não são de todo proporcionais ao preço. Não devemos esquecer que o AI Pin não é um produto barato. O dispositivo custa 699 dólares. Além disso, é necessária uma assinatura mensal para que ele funcione.

A história da Humane

Embora a empresa tenha sido envolta em mistério, a Humane sempre teve a confiança de grandes investidores, que aparentemente esperavam que os dois ex-engenheiros da Apple que a fundaram pudessem entregar um produto que cumprisse sua promessa.

De facto, a startup angariou 230 milhões de dólares nas suas primeiras rondas de investimento, de acordo com o relatório, com algum desse dinheiro a vir de executivos como Sam Altman, CEO da OpenAI.

Antes do fracasso do AI Pin, a Humane estava avaliada em cerca de 850 milhões de dólares. Mas a sua avaliação real pode ter caído consideravelmente na sequência do fracasso do primeiro dispositivo. Ainda assim, a empresa melhorou o desempenho e outros pontos-chave do AI Pin, atualizando-o com melhorias e correções de bugs. Além disso, através de uma atualização que inclui o GPT-4o.

Até ao momento, não há detalhes sobre que empresas podem estar interessadas na Humane. Dada a sua elevada valorização, é provável que empresas como a Google, Amazon, Microsoft, OpenAI ou Apple estejam interessadas nesta startup que trabalha há anos no desenvolvimento e investigação de dispositivos que funcionam como assistentes de inteligência artificial.

