A Google sempre procurou reforçar a segurança na Internet de forma simples, mas muito efetiva. Não se limita a reforçar a proteção nos seus serviços, mas traz essa mesma garantia aos dados dos utilizadores através das suas apps.

Reforça agora essa mesma garantia de proteção com algumas melhorias, agora focadas no Chrome e no Android, em especial no seu gestor de passwords. Este está com uma nova cara e com algumas melhorias muito interessantes.

As novidades nesta área mostram-se agora e revelam ao utilizador várias mudanças importantes que estão a acontecer. Estas querem unir tanto o Android como o Chrome, para dar ao utilizador uma experiência única e transversal.

Para iniciar esse processo, o utilizador tem agora acesso a uma interface muito próxima nas duas plataformas. Ao fazer isso, a Google garante que os utilizadores do Chrome e do Android têm uma interface única e simples de usar. Nos sistemas móveis podemos até criar um atalho para este gestor.

Para além desta alteração positiva, a Google trouxe agora uma novidade dedicada ao iOS. Este sistema passa a poder criar passwords diretamente no Chrome, que depois armazena e faz a gestão de forma natural, como acontece nos restantes sistemas.

No Android, e para aumentar a segurança, a Google tratou de trazer o seu sistema de validação da proteção de passwords. Esta traz para este sistema o que já temos nos sistemas de desktop. O Touch-to-Fill foi melhorado e consegue substituir os utilizadores na autenticação no Android.

Este gestor de passwords foi também renovado com uma novidade importante. Em breve vamos poder tratar das passwords de forma ainda mais direta, tendo a capacidade de adicionar de forma manual estas mesmas passwords, melhorando a sua utilização.

Todas estas melhorias conseguem dar ainda mais segurança e mais usabilidade ao gestor de passwords do Chrome e do Android. Ao terem um visual único e prático, os utilizadores consegue explorar ao máximo o que é oferecido.