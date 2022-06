A corrida pela capacidade de produzir os chips mais avançados no setor da indústria tecnológica está bem renhida. E as três mais importantes e poderosas fabricantes do mundo, TSMC, Intel e Samsung, têm-se esforçado arduamente para alcançar a liderança nas tecnologias de vanguarda.

Como tal, depois de alguns contratempos, agora a Samsung quer ultrapassar a rival TSMC e, para isso, irá anunciar o fabrico dos seus chips de 3 nm já na próxima semana. Para além disso, a empresa sul-coreana pretende também iniciar a produção dos seus chips de 2 nm no ano de 2025.

Samsung irá anunciar o fabrico de chips de 3 nm na próxima semana

De acordo com as mais recentes informações, a sul-coreana Samsung Electronics estará supostamente a tentar ultrapassar a poderosa rival taiwanesa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) no que respeita ao processo de fabrico da litografia de 3 nm. Tal mostra que depois da polémica, que punha em causa a falta de qualidade dos produtos da Samsung, a empresa tem essa situação resolvida e quer agora virar a página e focar-se no futuro.

A informação foi inicialmente avançada por um relatório revelado por fontes citadas pela Yonhap News Agency. Os detalhes indicam que a Samsung vai anunciar a produção em massa dos seus semicondutores de 3 nm na próxima semana e, caso se confirme, estas são assim novidades muito importantes para a indústria tecnológica e um avanço da fabricante em relação à TSMC, a qual deverá iniciar a produção desta litografia no segundo semestre deste ano.

Estes dados acontecem depois que o presidente norte-americano Joe Biden realizou uma visita à Coreia do Sul, onde fez uma visita guiada pelas instalações das linhas de fabrico de chips da Samsung e onde terá também tido acesso a uma demonstração dos chips de 3 nanómetros. No entanto, alguns rumores indicam que a empresa sul-coreana não tem assim tantos clientes para este processo, o que pode por em causa as reais vantagens da produção em massa nesta altura.

Os chips de 3 nanómetros serão então os mais avançados do mercado, e vão equipar os mais potentes equipamentos da próxima geração.

2 nm da Samsung devem chegar em 2025

Para além destas novidades, há outros rumores que indicam que a Samsung pretende iniciar a produção dos seus chips de 2 nm em 2025, na mesma altura da TSMC. E para este novo processo, ambas as fabricantes pretende usar o sistema GAAFET.

Vamos então aguardar pela próxima semana e pelo esperado anúncio da Samsung.