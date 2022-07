Placas gráficas Nvidia GeForce RTX 40 vão bater os recordes de velocidade

Já não falta muito para sabermos ao certo aquilo que a Nvidia está a preparar ao nível da próxima geração das suas placas gráfica. E à medida que o tempo vai passando, novas informações vão chegando, através de várias fontes, que nos permitem ter uma noção daquilo que pode estar para chegar.

Assim sendo, os mais recentes dados revelados indicam que a nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40 vai bater os recordes de velocidade. As expetativas sobre os novos chips da marca norte-americana estão então bastante altas neste momento.

Nvidia GeForce RTX 40 vão bater recordes de velocidade

Estas placas gráficas ainda não são conhecidas, mas já muita tinta se escreveu sobre as mesmas. Algumas das informações já aqui reveladas indicam, por exemplo, que o modelo GeForce RTX 4060 vai consumir mais energia do que a RTX 3070 da atual geração. Para além disso também foi referido que a placa gráfica topo de gama da próxima linha, que deverá ser a GeForce RTX 4090, irá consumir mais de 800W.

Por sua vez, não é novidade que a Nvidia vai aumentar ainda mais a velocidade das suas GPUs da próxima gama. E embora ainda não haja nenhuma informação oficial sobre esse assunto, os leakers não tardam a lançar informações acerca desse e de outros detalhes sobre estes próximos chips gráficos. Como tal, de acordo com os últimos detalhes revelados, as próximas GeForce RTX 40 contarão com uma frequência muito maior do que os 2,80 GHz anteriormente indicados, o que irá então capacitá-las para baterem os recordes atuais.

A informação foi revelada em concreto pelo popular e confiável leaker @kopite7kimi, já conhecido nestas andanças do setor.

Portanto, se as expetativas já estavam altas com as informações reveladas anteriormente, com estes novos dados certamente que muitos utilizadores estão bastante ansiosos para conseguirem pôr as mãos nas próximas GPUs da Nvidia. Vamos assim continuar a acompanhar as novidades sobre este segmento.